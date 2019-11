Per chi ama la musica è in arrivo un concorso speciale, dedicato a cantanti, cantautori e band emergenti

Un concorso aperto a tutti, dedicato alle band emergenti e ai cantanti senza alcuna distinzione tra generi musicali, con iscrizione gratuita: un’occasione unica e irripetibile per i giovani che vogliono farsi conoscere nel mondo della musica, firmata Museo della canzone - Fondazione Erio Tripodi in collaborazione con il “Ristorante da Erio” di Vallecrosia

Un prestigio premio spetta al primo classificato, che verrà decretato il 26 gennaio, data in cui si chiuderanno le selezioni: l'accesso diretto alle finali nazionali del concorso “Casa Sanremo in Tour”, che si terranno al Palafiori nella settimana antecedente il 70° Festival della Canzone Italiana. Il vincitore inoltre sarà protagonista di un momento senza precedenti esibendosi sul prestigioso palco dedicato alle interviste ed agli showcase degli artisti in gara al Festival della Canzone Italiana.

Ma non solo: chi si aggiudicherà il primo premio avrà inoltre l’opportunità di registrare un brano presso il Locomotive Studio di Vallecrosia, partner della manifestazione.

Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 23.59 del 29 novembre, ecco le modalità di partecipazione.

Inviare una mail a info@ristorantedaerio.it riportando e allegando i seguenti contenuti:

la richiesta di partecipazione, specificando nome, cognome, contatto telefonico la categoria in cui si desidera partecipare al concorso, se come cantanti “singoli”, oppure “duo” o “gruppo”(nel caso indicare anche il nome d’arte);

un file audio promo in formato mp3, che costituirà' una prima selezione per partecipare al Concorso.

Il materiale ricevuto sarà ascoltato e valutato dalla Direzione Artistica, che si riserva il diritto di accettare o rifiutare le candidature. All’atto dell’iscrizione, i concorrenti singoli e le band rinunciano a qualsiasi diritto in termini economici per le loro performance, autorizzando di fatto l’organizzazione ad utilizzare foto, video e registrazioni realizzate durante il contest a scopi commerciali e non.

Il contest si terrà nei giorni previsti dal calendario organizzativo, che saranno comunicati tempestivamente ai concorrenti. Si potranno presentare tre brani: cover o opere proprie (edite o inedite), preferibilmente in lingua italiana. Ognuno avere indicativamente una durata massima di 4 minuti ciascuno.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere alla mail: info@ristorantedaerio.it