Termovalorizzatore del Gerbido: ecco gli ultimi risultati del programma Spott

Quello di oggi rappresenta il terzo step di analisi su campioni biologici, dopo quello del 2013, ovvero subito prima l’accensione dell’impianto, e del 2014, dopo 1 anno dall’accensione. I prelievi di sangue e urine si sono svolti come sempre a giugno, mese in cui gli impianti di riscaldamento sono spenti e inizia a diminuire il traffico veicolare in seguito alla chiusura delle scuole. Ciò per ridurre il più possibile le interferenze di altre fonti di esposizione, che contribuiscono all’inquinamento atmosferico.

Il rapporto descrive i risultati delle analisi svolte a partire dal giugno 2016 sulle urine di 357 residenti e allevatori dell’area intorno all’inceneritore (nei Comuni di Orbassano, Rivalta, Grugliasco, Beinasco) e di un gruppo di torinesi preso per confronto, concludendo che i valori di OH-IPA, a tre anni di distanza dall’avvio del termovalorizzatore, non indicano esposizioni attribuibili alle emissioni dell’impianto. Infatti, i livelli complessivi degli OH-IPA in studio, così come i singoli metaboliti, hanno andamenti simili in entrambe le ASL e un generale trend in diminuzione per quasi tutte le sostanze considerate (fanno eccezione il 3-idrossifenantrene e il 4-idrossifenantrene). Anche per gli allevatori, nonostante il numero dei soggetti sia limitato, i valori riscontrati sono in linea con quelle ottenute sui residenti.

Nei suoi primi 5 anni di attività, il programma SPoTT ha permesso di aumentare le conoscenze scientifiche sull’impatto che la combustione controllata dei rifiuti può avere sulla salute della popolazione ed ha contribuito a creare un clima di dialogo tra la cittadinanza e le principali istituzioni coinvolte. Per questo motivo è stato approvato il nuovo SPoTT, che proseguirà lo studio fino al 2023, incrementando le proprie attività con altre linee di studio.