Sgombero "dolce" alla Cavallerizza Reale: presidio dei riders [VIDEO]

È in fase di completamento lo sgombero della Cavallerizza Reale, in corso da questa mattina all'alba. Davanti all'ingresso di via Verdi due camionette della polizia e agenti anti-sommossa: bloccati dalla municipale anche gli accessi stradali all'area.

All'interno del complesso patrimonio Unesco, occupato da quattro anni, erano presenti circa una quindicina di persone. Una parte era costituita da riders, che non dormivano all'interno ma usavano lo spazio per cucinare e per riposarsi. I fattorini stanno pian piano lasciando la struttura. Oltre a loro erano presenti una decina di clochard, a cui il Comune di Torino si era impegnato con la sigla del protocollo in Prefettura a trovare una collocazione. Attualmente all'angolo con via Fratelli Vasco e via Verdi è stato organizzato un presidio di resistenza, ma al momento non si registrano tensioni con le forze dell'ordine. Alle 10.30 è previsto un incontro con il Questore Giuseppe De Matteis, per fare il punto dell'operazione.