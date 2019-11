Usava ricette contraffatte per comprare uno psicofarmaco e poi rivenderlo: 45enne arrestata a Moncalieri [VIDEO]

Utilizzava delle ricette contraffatte per comprare uno psicofarmaco che poi rivendeva in privato: per questo, un donna di 45 anni è stata arrestata dai carabinieri a Moncalieri.

La donna, residente a Torino, è stata fermata nei giorni scorsi e trovata in possesso di numerose scatole di "Rivotril", un farmaco ansiolitico che può essere acquistato in esenzione ticket ma che abbinato ad alcol o ad altri farmaci costituisce un'alternativa economica alle droghe.

I carabinieri, che avevano ricevuto diverse segnalazioni dai farmacisti della cintura sud di Torino, dove la donna si era rivolta ordinando il quel farmaco, erano sulle sue tracce da qualche giorno e sono riusciti a bloccarla all'uscita di una farmacia di Moncalieri. La donna aveva acquistato alcune scatole di “Rivotril” con una ricetta contraffatta. Nella sua auto sono poi state trovate tante altre ricette false e un centinaio di scatole dello stesso farmaco.

Le indagini sono tuttora in corso per costruire l’intera filiera della spaccio di psicofarmaci.