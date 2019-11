Il ruolo dei musei per lo sviluppo sostenibile: verso un'ecologia sostenibile

Le istituzioni culturali sono sempre più consapevoli della responsabilità che hanno nella creazione di un pensiero critico su temi centrali come quello della sostenibilità ambientale. Testimonianza ne è la nuova definizione di museo proposta da ICOM Italia (International Council of Museums), dove il museo si pone al servizio della società per il suo sviluppo anche in termini di sostenibilità, con l'obiettivo di alimentare la conoscenza di pubblici sempre più vasti. Un ruolo ambizioso, che può rendere i musei protagonisti nel percorso di sviluppo della coscienza collettiva verso il rispetto dell'ambiente e nell'attivazione di comportamenti virtuosi. Ad oggi esistono buone pratiche di istituzioni museali che hanno saputo ripensarsi sia in termini di contenitore che di contenuto: come il MUSE di Trento che ha riprogettato i propri spazi in un'ottica ecosostenibile, ripensando allo stesso tempo il proprio apparato educativo, per alimentare il dibattito sulla sostenibilità; o come le iniziative divulgative intraprese dal MUST- Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. Ma le buone pratiche non riguardano solo istituzioni a vocazione scientifica: anche chi si occupa di conservazione e valorizzazione nel campo dell'arte contemporanea può contribuire alla formazione di una coscienza ambientale. Ne sono un esempio le iniziative educative sui Sustainable Development Goals (SDGs) promosse dal Dipartimento educazione del Castello di Rivoli, caso unico a livello non solo nazionale, ma mondiale, come evidenziano i tanti riconoscimenti ricevuti. E anche altre istituzioni culturali contribuiscono attivamente al dibattito sulla responsabilità sociale, come testimoniano i percorsi del Polo del '900 e della Fondazione Circolo dei lettori a Torino. Arte, cultura, divulgazione sono sempre più orientati ad agire un ruolo attivo nel cambiamento culturale collettivo verso i temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.



Nel corso dell'incontro Il ruolo dei musei per lo sviluppo sostenibile. Verso un'ecologia sostenibile previsto martedì 26 novembre a Palazzo Barolo, rappresentanti e responsabili di istituzioni culturali si confronteranno sulle profonde trasformazioni nelle visioni, nella ricerca e nelle progettualità, in relazione alle numerose sfide ambientali del futuro. Un dibattito che prende il via dalle riflessioni di “Musei e sostenibilità integrata”, saggio a cura di Michela Rota edito da Editrice Bibliografica.



L’appuntamento fa parte del public program curato dall’Opera Barolo per la prima tappa internazionale della presentazione di A-Collection, un progetto a cura di Chiara Casarin e Giovanni Bonotto, Maestro tessitore insignito del Green Carped Fashion Awarded 2018, che ha realizzato attraverso la lavorazione di filati ottenuti dalla plastica riciclata i 10+1 arazzi in mostra fino al 15 dicembre presso Palazzo Barolo.



Un evento di Fondazione Fitzcarraldo, in occasione di A- Collection (fino a 15/12, Palazzo Barolo), a cura di Opera Barolo, in collaborazione con Fondazione Circolo dei lettori