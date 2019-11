Parcheggi per disabili: anche i minori di 14 anni potranno chiedere l'assegnazione di un posto auto

Il Codice della Strada assegna ai Comuni il compito di disciplinare i criteri di assegnazione delle riserva di sosta ‘ad personam’ per chi è in possesso del ‘contrassegno di parcheggio per disabili’. La disciplina vigente, a seguito di successive deliberazioni, prevede che possano chiedere la riserva di sosta personale i disabili con patente e titolari del contrassegno di parcheggio con validità di almeno 5 anni, i disabili sprovvisti di patente (o non abilitati alla guida) titolari del contrassegno di parcheggio per disabili con validità di almeno 5 anni, a condizione, tra l’altro, di dimostrare di essere assistiti con carattere di continuità da un familiare, o da un accompagnatore coresidenti, muniti di patente.