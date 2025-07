Viabilità: Statale 26, aperta al traffico la variante di Arè a Caluso

Anas (società del Gruppo FS Italiane) ha aperto al traffico la nuova variante alla strada statale 26 “della Valle d’Aosta”, in località Arè, nel comune di Caluso (TO). L’opera rientra in un più ampio intervento che ha interessato il tratto della statale compreso tra Chivasso e Caluso, all’interno della Città Metropolitana di Torino.

L’inaugurazione si è svolta alla presenza del Sindaco di Caluso, Maria Rosa Cena, e del Sindaco di Chivasso, Claudio Castello. Presenti anche i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e degli Enti locali e i primi cittadini dei Comuni limitrofi. Per Anas hanno partecipato il Responsabile dell’Area Nuove Opere, Fabio Arcoleo, e il Direttore dei Lavori, Marcello D’Acunti, insieme ai tecnici della Direzione Lavori.

L’intervento complessivo si estende per circa 8,2 chilometri e si articola in due tratti principali. Il primo, di circa 5 km, ha previsto l’allargamento della sede stradale, adeguata alla categoria C1, con una larghezza della carreggiata pari a 10,50 metri. A completamento, sono state realizzate piazzole di sosta, una viabilità di servizio e due nuove rotatorie.

Il secondo tratto, lungo circa 3,2 km, rappresenta la variante all’abitato di Arè. Il nuovo tracciato, che si sviluppa fuori dal centro, comprende tre rotatorie e due viadotti: il primo, a due campate e lungo 60 metri, scavalca il canale Caluso e la linea ferroviaria Chivasso-Aosta, superando così, per il traffico in transito sulla statale, le interferenze con il passaggio a livello esistente sul vecchio tracciato; il secondo, a campata unica e lungo 28 metri, sovrappassa il canale Caluso e la strada comunale per Arè. La variante si ricollega infine alla SS26 attraverso una nuova rotatoria all’altezza dell’attuale incrocio per Caluso.

Sempre lungo la stessa direttrice, in direzione Ivrea, sono state eliminate due intersezioni semaforizzate sostituite da rotatorie in corrispondenza degli innesti con le strade provinciali 85 e 53. In direzione Chivasso, è stato invece ricostruito il ponte sul canale Gora di Chivasso, lungo 15 metri.

L’intero progetto di adeguamento e messa in sicurezza della SS26 tra Chivasso e Caluso punta a migliorare il livello di servizio dell’arteria stradale, offrendo una viabilità più scorrevole e sicura grazie all’ampliamento della carreggiata e alla razionalizzazione degli accessi.

In particolare, la nuova variante consente di deviare il traffico — soprattutto quello pesante — fuori dal centro abitato di Arè, migliorando sensibilmente la qualità della vita per i residenti e la sicurezza stradale. Inoltre, rappresenta un primo passo concreto verso la risoluzione definitiva dell’interferenza con il passaggio a livello della linea ferroviaria Chivasso-Aosta lungo il vecchio tracciato della statale, con evidenti benefici in termini di fluidità del traffico e sicurezza.

L’investimento complessivo per la realizzazione dell’opera ammonta a circa 30 milioni di euro.