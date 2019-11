A Torino fontane Po e Dora arancioni per dire “no alla violenza sulle donne” [FOTO e VIDEO]

Un colore inconfondibile, l’arancione, per dire un forte e chiaro “no alla violenza sulle donne”. Da questa sera e per due settimane, il Po e la Dora, fontane di piazza CLN, verranno illuminate di arancione.

L’iniziativa “Says NO”, portata avanti dal club Zonta International, mira a sensibilizzare la cittadinanza su quanto sia importante contrapporsi alla violenza di genere, in vista di lunedì 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. A Torino sono tante le iniziative in programma: dalla campagna Posto Occupato alla produzione di cartoline denominata “E’ tutta un’altra storia”, passando per la cerimonia della posa di una panchina rossa in via Chambery e il seminario “il populismo penale e la violenza di genere”, la Città celebrerà questa giornata tanto importante quanto attesa non solo dalle donne, ma da chiunque ne abbia a cuore il rispetto della figura.