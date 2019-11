Progetto "Torino Smart Road" premiato a Las Vegas

La Città di Torino si è aggiudicata il Global Road Achievement Award (GRAA) 2019 nella categoria “mobilità urbana”, in occasione dell’IRF Global R2T (Roads to Tomorrow) Conference & Exhibition, che si svolge a Las Vegas, in Nevada e che si concluderà domani, 22 novembre.

L'incontro internazionale ha riunito oltre 150 speaker e stakeholder di circa 60 Paesi in un confronto su argomenti legati a tecniche di costruzione di strade innovative, sicurezza stradale, road charging, traffic management, veicoli connessi e autonomi.

Il Global Road Achievement Awards è un concorso unico nel suo genere per riconoscere a livello mondiale progetti innovativi che pongono l'industria del settore stradale all'avanguardia.



La scorsa primavera la città di Torino, supportata da TTS Italia, ha concorso al premio con il progetto "The Torino Smart Road project: the role of public authorities as key enablers of innovative mobility services based on ITS".

Il riconoscimento è stato ritirato da Marco Pironti, assessore comunale all’innovazione e da Olga Landolfi, segretario generale di TTS Italia.

IRF (International Road Federation) Global è ente no profit presente in oltre 70 Paesi; si occupa delle diverse tematiche relative ai trasporti, tra cui quelle relative alla smart mobility. TTS Italia è membro di IRF Global e fa parte dell’IRF ITS Committee.