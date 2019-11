Furto e ricettazione di escavatori e autocarri: quattro persone finiscono in manette. E' caccia ad altri 2 complici [VIDEO]

Le indagini della Polizia Stradale di Torino, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, sono partite dopo il furto di tre mezzi da cantiere (un autocarro e due escavatori) dai locali di un’azienda della provincia di Asti, per un valore commerciale complessivo di oltre 200mila euro, commesso in una notte del mese di gennaio 2019. In quella circostanza, infatti, i veicoli, dopo essere stati lasciati in sosta in località Pontecurone (provincia di Alessandria), probabilmente in attesa di essere “piazzati”, venivano sequestrati dai militari della Stazione Carabinieri di Tortona.







Accertamenti tecnici hanno permesso di ricostruire il percorso autostradale dei veicoli e di individuare inoltre un’autovettura che fungeva da staffetta durante il tragitto; subito dopo il furto, infatti, i veicoli trafugati, preceduti sempre dall’autovettura staffetta, si erano immessi sull’autostrada A/21 “Torino-Piacenza” dal casello di “Asti Ovest” per poi uscire al casello di “Castelnuovo Scrivia” dell’autostrada A/7 “Milano-Serravalle-Genova”, ed essere infine abbandonati in località Pontecurone. Il veicolo staffetta, con a bordo 3 persone di origine rumena, vestite con felpe e cappucci, risultava sottoposto a controllo la notte prima del furto sull’autostrada A/21 da una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Alessandria Ovest. Questo controllo si è poi rivelato fondamentale in quanto, le dichiarazioni informali rese nell’occasione dagli occupanti ed il loro abbigliamento, consentivano di collegare i medesimi al furto verificatosi la notte successiva.