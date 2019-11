Domenica alla Scuola Holden protagonista il Quartetto per la fine del Tempo

Protagonista del concerto che si terrà domenica 24 novembre alle ore 17 presso la Scuola Holden (piazza Borgo Dora, 49 - Torino) è il Quartetto per la fine del Tempo composto ed eseguito da Olivier Messiaen durante la prigionia nel campo tedesco di Görlitz.

L’appuntamento è con nomi d’eccezione ad accompagnare Voci per la fine del Tempo, il reading degli studenti di Baricco Maria Ausilia Di Falco, Elisa Mondino, Marianna Vitale. Il Quartetto, uno dei lavori più difficili e intensi del repertorio cameristico, per i contenuti musicali ed extra-musicali e per la forma estremamente innovativa, vede protagonisti maestri di fama internazionali come Lukas Hagen violino, Enrico Bronzi violoncello, Gabriele Mirabassi clarinetto e Andrea Lucchesini pianoforte.

L’eternità e un giorno è una coproduzione dell’Accademia di Musica di Pinerolo con EstOvest Festival di musica contemporanea in collaborazione con la Scuola Holden.