Gli appuntamenti in programma al Circolo dei Lettori di Torino

Lunedì 25 novembre, il Circolo dei lettori, via Bogino 9

Ore 21 | In cordata #5 | Arturo e Oreste Squinobal, due montanari

Con Enrico Camanni, storico dell’alpinismo, e Arturo Squinobal

Nati nella valle di Gressoney, Arturo e Oreste Squinobal sono cresciuti immersi nel paesaggio e nella cultura walser e hanno sviluppato un atteggiamento di umiltà e amore per la montagna che hanno trasferito tanto nel mestiere di falegnami quanto in quello di guide alpine. Insieme hanno compiuto imprese straordinarie sulle Alpi, in Himalaya e sul Kangchendzonga, rimanendo comunque sempre fedeli alle proprie radici. Arturo Squinobal arriva al Circolo dei lettori insieme ad Enrico Camanni, storico dell’alpinismo, per raccontare l’incanto e la forza esemplare di due vite vissute in piena armonia con la natura e nel rispetto profondo per la montagna, intesa come espressione di rigore, di libertà e di gioia. Il quinto incontro di In cordata, Arturo e Oreste Squinobal, due montanari, è a partire dal libro di Maria Teresa Cometto edito Corbaccio, lunedì 25 novembre, ore 21. Partner EXKi.

Nell’ambito di In cordata. Narrazioni di montagna, progetto della Fondazione Circolo dei lettori, con il sostegno di Regione Piemonte e Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Dislivelli, CAI UGET Torino e Libreria della montagna, partner Yogi Tea.



Martedì 26 novembre, Palazzo Barolo, via delle Orfane 7

Ore 17.30 | Il ruolo dei musei per lo sviluppo sostenibile. Verso un’ecologia sostenibile

Un evento di Fondazione Fitzcarraldo, in collaborazione con A-collection, Opera Barolo e Fondazione Circolo dei lettori

Con Chiara Casarin, Luca Dal Pozzolo, Alessandro Bollo, Giovanni Crupi, Diane Dubray, Antonio Lampis, Michele Lanzinger, Anna Pironti, Maurizia Rebola, Michela Rota

Un confronto tra artisti, imprese, istituzioni e società civile con l’obiettivo di alimentare la riflessione sul ruolo dell’arte per la sostenibilità, a Palazzo Barolo, martedì 26 novembre ore 17.30. “Perché qui, perché ora?, Chiara Casarin, Curatrice di A-Collection, modera Luca Dal Pozzolo, Direttore Osservatorio Culturale del Piemonte, intervengono Alessandro Bollo, Direttore Polo del '900, Giovanni Crupi, Direttore Sviluppo MUST - Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, Diane Dubray, Fondatrice We Are Museum, Antonio Lampis, Direttore Generale Musei - MiBAC, Michele Lanzinger, Direttore MUSE Trento, Responsabile del Gruppo di lavoro ICOM sulla sostenibilità, Anna Pironti, Direttore Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli, Maurizia Rebola, Direttore Fondazione Circolo dei lettori, Michela Rota, esperta di museologia e sostenibilità.

I musei possono dare molteplici contributi allo sviluppo di un’ecologia culturale: attraverso pratiche di gestione delle risorse che minimizzino l’impatto ambientale; curando programmi educativi; producendo e commissionando attività e interventi che utilizzano i potenti linguaggi dell’espressione artistica e creativa e della divulgazione scientifica a fini di sensibilizzazione alle tematiche ambientali. Rappresentanti e responsabili di istituzioni culturali si confrontano sulle profonde trasformazioni nelle visioni, nella ricerca e nelle progettualità, in relazione alle numerose sfide ambientali del futuro. Un dibattito che prende il via dalle riflessioni di Musei per la sostenibilità integrata (Editrice Bibliografica), saggio a cura di Michela Rota. L’appuntamento fa parte del Public Programme di A-collection, prima tappa internazionale dell'esposizione di arazzi d’artista ottenuti dalla lavorazione di filati in plastica riciclata, realizzati dal maestro tessitore Giovanni Bonotto, Green Carped Fashion Awarded 2018.

Martedì 26 novembre, il Circolo dei lettori, via Bogino 9

Ore 18.30 | Bach, traduttore della melodia del mondo

Con Cesare Picco

A partire da Sebastian (Rizzoli)

Sebastian (Rizzoli), a metà tra biografia e romanzo di formazione, è l’esordio letterario di un musicista apprezzato in tutto il mondo. Cesare Picco parte da un viaggio a piedi con un amico durato quindici giorni: un’esperienza che segnerà per sempre Johann Sebastian Bach e la sua musica. Nel cuore della Germania, tra cime nebbiose e grandi foreste, lui, che sa riconoscere il suono di ogni cosa, troverà il coraggio di inseguire il proprio talento e diventare il primo compositore in grado di tradurre la melodia del mondo. Con amore e dedizione, l’autore e pianista ci mostra un Bach inedito, colto nel momento di passaggio dall’adolescenza all’età adulta, e ci racconta una storia in cui l’amicizia e la musica si mescolano con la magia delle prime volte, regalando al Circolo dei lettori, martedì 26 novembre ore 18.30, una affascinante lezione su Bach impreziosita dal suono del suo pianoforte.



Mercoledì 27 novembre, il Circolo dei lettori, via Bogino 9

Ore 18 | La cultura responsabile #3 | Partito e democrazia

Con Piero Ignazi, Politica comparata Scuola di Scienze politiche Università di Bologna e chercheur associé Cevipof di Parigi

Mercoledì 27 novembre ore 18, Piero Ignazi, docente di Politica comparata della Scuola di Scienze politiche dell’Università di Bologna e chercheur associé Cevipof di Parigi, ragiona su Partito e democrazia (il Mulino), suo recente lavoro che esplora la forma-partito, poco apprezzata dall’opinione pubblica in quasi tutte le democrazie consolidate, per la rassegna La cultura responsabile. Integrando analisi filosofiche, storiche e politologiche, il libro risale alle radici profonde della debole legittimazione dei partiti nella nostra società e individua i passaggi cruciali dell’accettazione del partito dal punto di vista sia teorico che empirico. I partiti non sono stati in grado di reagire al cambiamento sociale e si sono indirizzati verso lo Stato per recuperare risorse che non erano più in grado di trarre dalla società. Divenuti più forti, e anche più ricchi, hanno «pagato» la loro presenza pervasiva con un calo di legittimità. Il partito oggi è una sorta di Leviatano con i piedi di argilla: molto potente grazie alle risorse che ottiene dallo Stato e all’estensione di pratiche clientelari; molto debole in termini di stima e fiducia agli occhi dei cittadini.

Nell’ambito di La cultura responsabile, progetto della Fondazione Circolo dei lettori e Reale Mutua, in collaborazione con il Mulino, con il patrocinio di Comitato italiano per il World Food Programme (onlus).



Giovedì 28 novembre, il Circolo dei lettori, via Bogino 9

Ore 18 | Assedio all’Occidente. Leader, strategie e pericoli della seconda guerra fredda (La nave di Teseo)

Con Maurizio Molinari e Gianni Vernetti

La seconda guerra fredda innesca cambiamenti destinati a durare nel tempo e contiene un bivio per l’Occidente: reagire alla sfida o far passare gli avversari. Dopo il successo del precedente Perché è successo qui, arriva in libreria il nuovo saggio del direttore di La Stampa sui nuovi scenari politici e sociali internazionali. Maurizio Molinari porta Assedio all’Occidente (La nave di Teseo) al Circolo dei lettori, giovedì 28 novembre, ore 18, in dialogo con Gianni Vernetti.



Ore 21 | Il colibrì (La nave di Teseo)

Con Sandro Veronesi e Nicola Lagioia

A cura di Salone Internazionale del Libro di Torino

Marco Carrera, il protagonista del nuovo romanzo di Sandro Veronesi, è Il colibrì (La nave di Teseo). La sua è una vita di continue sospensioni ma anche di coincidenze fatali, di perdite atroci e amori assoluti. Non precipita mai fino in fondo: il suo è un movimento incessante per rimanere fermo, saldo, e quando questo non è possibile, per trovare il punto d'arresto della caduta - perché sopravvivere non significhi vivere di meno. Intorno a lui, Veronesi costruisce altri personaggi indimenticabili, che abitano un'architettura romanzesca perfetta. Al Circolo dei lettori giovedì 28 novembre ore 21, racconta insieme a Nicola Lagioia un mondo intero, in un tempo liquido che si estende dai primi Anni Settanta fino a un cupo futuro prossimo, quando all'improvviso splenderà il frutto della resilienza di Marco Carrera: è una bambina, si chiama Miraijin, e sarà l'uomo nuovo. L’incontro è a cura del Salone Internazionale del Libro di Torino.



Giovedì 28 novembre, il Circolo della musica, via Rosta 23, Rivoli

Ore 21.30 | Giardini di Mirò + Sophia

Al Circolo della musica, i Giardini di Mirò, vera e propria leggenda della musica indipendente italiana, incontra sul palco Sophia, la band di Robin Proper-Sheppard che torna in Italia per presentare un triplo disco live registrato durante il tour di As We Make Our Way. È Giardini di Mirò + Sophia, giovedì 28 novembre, ore 21.30. Il gruppo di Cavriago presenta l’ultimo disco, Different Times, uscito per 42 Records, un ritorno in grande stile, dopo una lunga attesa, che mantiene solidi legami con il passato ma proietta i Giardini di Mirò ulteriormente in avanti, verso un futuro luminoso ancora da scrivere. Il live è un viaggio musicale che talvolta si mantiene su eccentriche forme canzoni, mentre altre volte deraglia verso le direzioni più disparate. Sophia torna sulle scene dopo un silenzio durato quasi sette anni con l’album uscito per Flower Shop Recordings / Self, che dimostra quanto il songwriting di Robin sia ancora in grado di stupire e mutare negli anni.

Venerdì 29 novembre, il Circolo dei lettori, via Bogino 9

Dalle 9.30 | Muri, ponti e corridoi umanitari. L’architettura delle migrazioni

Nell’ambito di Festival dei Diritti Umani

In collaborazione con Federazione delle chiese evangeliche in Italia e Riforma

Venerdì 29 novembre, ore 9.30 al Circolo dei lettori, un approfondimento sul linguaggio giornalistico con i vertici del giornalismo piemontese Stefano Tallia, segretario Ass. Stampa Subalpina, Alberto Sinigaglia, presidente Odg Piemonte, la Garante dei lettori de La Stampa Anna Masera, il portavoce del Circolo Articolo 21 Piemonte Gian Mario Gillio, la scrittrice esperta di linguaggi e collaboratrice di Riforma.it e Radio Beckwith, Esperance H. Ripanti, il coordinatore di Riforma.it Claudio Geymonat e l’assessore ai Diritti del Comune di Torino Marco Giusta. Nello stesso incontro si parlerà anche di «Corridoi umanitari» con il coordinatore del progetto rifugiati e migranti della FCEI, Mediterranean Hope, Paolo Naso, che insieme all’avvocato e presidente dell’Asgi, Lorenzo Trucco, la vicepresidente del Senato della Repubblica, Anna Rossomando, la responsabile per il Nord Italia della Comunità di Sant’Egidio, Daniela Sironi e Danilo De Biasio, direttore del Festival dei Diritti Umani, affrontano il tema oltre gli stereotipi e i luoghi comuni.



Sabato 30 novembre, il Circolo dei lettori, via Bogino 9

Ore 18 | Dialoghi matematici #3 | L’equazione degli alef

Con Giulio Giorello, filosofo della scienza, e Carlo Toffalori, logico e matematico

Modera Pino Donghi

In collaborazione con il Mulino

ℵ. L’equazione degli alef è il dialogo fra Giulio Giorello, filosofo della scienza, e Carlo Toffalori, docente di logica, sabato 30 novembre ore 18, con introduzione e moderazione a cura di Pino Donghi. Al Circolo dei lettori, nell’ambito della rassegna Dialoghi matematici, si aprono scenari da fantascienza: gli alef, infatti, appartengono alla matematica più astratta e fantastica. Sono numeri, con le loro formule e i loro teoremi, tuttavia infiniti, fratelli maggiori degli 1, 2, 3… che si usano in finanza. Sono pieni di misteri, ma non sono un incubo né turberanno mai le nostre economie. Vale però la pena di conoscerli, per apprezzare la genialità di chi – il matematico Georg Cantor – seppe idearli. E anche perché è da loro che è nata l’informatica.

