I cittadini stranieri di Torino aprono casa e cucina ai vertici delle Fondazioni bancarie per "Indovina chi viene a cena?"

Sono marocchini, egiziani, cinesi, siriani e peruviani. Vivono a Torino e collaborano con la Rete italiana di Cultura Popolare per il progetto “Indovina chi viene a cena?”, appuntamento consolidato che vede famiglie straniere aprire case (e cucine) a italiani curiosi di conoscerne piatti, sapori, tradizioni e cultura. Ma nella giornata di oggi, giovedì 21 novembre, le tavole apparecchiate e i fornelli accessi aspetteranno ospiti particolari. A sedersi a cena saranno infatti i rappresentanti del mondo della filantropia internazionale che saranno riuniti alle Ogr di Torino per discutere di Welfare culturale. All’iniziativa, realizzata nell’ambito dello European Foundation Centre, di cui il Segretario Generale di Fondazione CRT, Massimo Lapucci, è presidente, prenderanno parte La Caixa Foundation, Fondazione Bracco, European Cultural Foundation, Prince Claus Fund for Culture and Development, Saastamoinen Foundation, Fondation Daniel et Nina Carasso, Fondazione Cariplo, Fondazione CRC, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

“Oramai Indovina chi viene a cena è un appuntamento consolidato e che si sta espandendo a macchia d’olio in Italia - spiega Antonio Damasco, direttore della Rete italiana di cultura popolare -. Per noi il coinvolgimento delle fondazioni è un’opportunità di stringere nuovi legami. Speriamo di poter esportare il format di Indovina chi viene a cena? anche all’estero proprio grazie a qualche Fondazione. In tutta Europa c’è bisogno di far incontrare le persone di cultura diversa. Solo attraverso l’incontro e la conoscenza si possono infatti superare i contrasti e le incomprensioni. E quale modo migliore di farlo se non attorno a una tavola?”.