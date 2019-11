Torino si allaccia le scarpe: tutto pronto per una nuova "corsa", è la Maratona dello shopping

Tutto pronto, scarpe allacciate e traguardo nel mirino. Una nuova maratona si propone ai torinesi, ma questa volta - più che l'abbigliamento tecnico e il ricorso a integratori alimentari per resistere alla fatica - servono borse capienti e fiuto per gli affari. Domenica 24 novembre, infatti, si svolge a Torino la Maratona dello Shopping, un evento organizzato da To Be Company col patrocinio della Città di Torino, un partner istituzionale come Ascom Torino e provincia e la collaborazione di Caffè Costadoro e Volkswagen Torino.



I protagonisti sono tutti coloro che amano lo shopping e che, per un giorno intero, possono dedicarsi agli acquisti vincendo anche dei premi. L’evento, la cui partecipazione è gratuita, intende promuovere le attività commerciali facendo conoscere ai cittadini l’imprenditoria torinese: dai negozi che hanno fatto la storia della città a quelli d’avanguardia, dagli atelier più raffinati agli show room di tendenza senza trascurare i protagonisti del food. "Un altro obiettivo - spiegano gli organizzatori - è creare un momento di aggregazione nel quale le persone si incontrano, si conoscono, condividono la passione per lo shopping e si divertono a prescindere che spendano o no. Infatti è possibile partecipare anche senza fare acquisti, ma solo recandosi nei negozi aderenti all'iniziativa".

La partenza è alle 10 da piazza Carlo Alberto presso il Villaggio della Maratona dello Shopping e l’arrivo, sempre in piazza Carlo Alberto, è previsto entro le 19. I 42 tra negozi, bar e ristoranti del centro che hanno aderito compongono le tappe della Maratona e i concorrenti – ai quali non è richiesto di correre, ma di vivere la giornata come un momento ludico di condivisione – possono scegliere se semplicemente visitare la struttura oppure fare acquisti. In base all’azione compiuta la persona riceve un punteggio per cui, più store o punti di ristoro vengono visitati e più acquisti vengono fatti, maggiore è la possibilità di vincere la Maratona dello Shopping. Gli esercizi commerciali che si snodano lungo le vie del centro, 42 come i chilometri della Maratona, sono tutti prestigiosi e possono applicare degli sconti esclusivi per i partecipanti.

Per l’evento è stata studiata un’App che permette di visualizzare la mappa dei negozi, dei bar e dei ristoranti coinvolti, monitorare gli acquisti dei partecipanti, verificare il tempo che manca alla fine della Maratona e scoprire i premi in palio.