Grattacielo Regione, Manfredi (Radicali): "I costi in più li pagherà Pantalone o i veri responsabili delle vetrate difettose e dei pavimenti rotti?"

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 21/11/2019 è stato pubblicato il Bando di Gara d'Appalto per "Lavori di eliminazione dei vizi e non conformità delle lavorazioni eseguite in Cat. OS18 nel costruendo Nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte".

Il valore totale stimato dei lavori banditi è pari a euro 4.659.916,12 oltre I.V.A. di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 825.886,38. Il termine per il ricevimento delle offerte è stato fissato a mezzogiorno del 13 gennaio 2020.

"Il conto del grattacielo si fa sempre più pesante e non si vede ancora la fine – è il commento di Giulio Manfredi (Associazione radicale Adelaide Aglietta) -. I cittadini piemontesi saranno finalmente informati su chi è responsabile delle vetrate difettose, dei pavimenti rotti, delle altre inadeguatezze nei lavori? La Regione ha presentato entro il 30 settembre scorso il Piano Operativo di Bonifica (POB) della zona circostante il grattacielo al Comune di Torino? In caso affermativo, l'Assessore Tronzano puo' rendere pubblico quel documento sulla pagina dedicata alla Sede Unica sul sito istituzionale della Regione Piemonte, che rischia di essere invasa dalle ragnatele".

"Oggi all'annuale "Giornata sulla Trasparenza" organizzata dalla Regione Piemonte sia il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, sia l'Assessore regionale Roberto Rosso hanno pronunciato tante belle parole sull'importanza di avvicinare il Palazzo ai cittadini; sarebbe ora di passare dalle parole ai fatti, partendo dal 'dossier grattacielo'".