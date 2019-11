Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, Gavazza: “Fondamentali sostegno e prevenzione”

Aiutare le imprese, i liberi professionisti e le famiglie che si trovano in difficoltà, puntare sulla prevenzione e pianificare l’attività per l’anno 2020: sono questi i punti toccati durante la riunione dell’Osservatorio Regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento tenutasi ieri pomeriggio nella sala Viglione, a Palazzo Lascaris.

Allo stato attuale l’usura rimane un fenomeno piuttosto diffuso, ma sommerso. Poche le denunce, 55 nel triennio 2014-2016, ma ben 13.500 le esecuzioni forzate di immobili iscritte presso il tribunale di Torino tra il 2015 e il 2017. Se le famiglie indebitate eccessivamente sono 28.000, sono circa 11.000 i piemontesi che hanno chiesto quasi 40.000 prestiti l’anno al monte dei pegni di Torino. Il sovra indebitamento può avere senz’altro molte origini ed è per questo che diventa cruciale l’attività dell’Osservatorio regionale, che ha il chiaro obiettivo di tutelare il cittadino in difficoltà e, allo stesso tempo, di promuovere tra le nuove generazioni una corretta educazione finanziaria.

Nell’occasione di esaminare il piano di attività dell’Osservatorio nel 2020, sono emerse in maniera netta le posizioni di Gianluca Gavazza, consigliere regionale della Lega: “Oggi da politico, ma anche da imprenditore vorrei dare il mio contributo per aiutare l’Osservatorio ad individuare le migliori iniziative a sostegno delle persone, ma soprattutto delle piccole e medie imprese che potrebbero ritrovarsi in difficoltà. Ritengo inoltre fondamentale un intervento nelle scuole dove i nostri ragazzi crescono e meglio possono recepire i problemi derivanti dall’usura, dal sovraindebitamento e dal gioco d’azzardo”. Aiuto alle persone in difficoltà e prevenzione. Questa la ricetta proposta da Gavazza per contrastare usura, estorsione e sovrindebitamento.

Ed è proprio la doppia visione da politico e da imprenditore che spinge Gavazza a ribadire come la sua idea sia quella di "dare valore a coloro che nella loro vita sono riusciti a portare avanti con onore la loro attività, in modo da dare un segnale positivo anche agli altri". "La prevenzione è fondamentale, ho dato all'Osservatorio il consiglio di intervenire non solo sulle scuole primarie, ma anche sulle scuole medie, dove i ragazzi recepiscono meglio il problema dell'usura, del sovraindebitamento e gioco d'azzardo".

Gavazza, inoltre, propone "di conferire un premio a tutte quelle persone che facendo impresa hanno tenuto una partita Iva per più di 30 anni". Aiutare le persone, prevenire i fenomeni di usura e sovraindebitamento: questi gli obiettivi dell'attività dell'Osservatorio nell'anno 2020.