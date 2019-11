Moncalieri, azzurra di ciclismo coinvolta in un incidente stradale

Due azzurre del ciclismo, Vittoria Bussi e Letizia Paternoster, sono rimaste coinvolte oggi in altrettanti incidenti mentre si allenavano su strada.

Ma se la seconda forse riuscirà a cavarsela a buon mercato (sospetta lesione dello scafoide), dopo il problema avuto a Riva del Garda, più gravi sono le conseguenze riportate da Vittoria Bussi. A Moncalieri la 32enne detentrice del record femminile dell'ora, è stata investita in piazza Caduti per la Libertà, quando un'auto l'ha travolta. Il guidatore si è subito fermato per andare a portare i primi soccorsi.

Trasportata all'ospedale Santa Croce, è stata ricoverata per una sospetta frattura della clavicola sinistra: un problema che rischia di fermarla per lungo tempo.