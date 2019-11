Organo Gold e il Network Marketing del Caffè al Ganoderma Lucidum

Organo Gold, per chi non lavora nel campo del Network Marketing probabilmente conosce questa azienda perché qualche parente o amico gli ha fatto assaggiare una tazza di caffè al Ganoderma Lucidum. Ma Organo Gold (oggi solamente Organo) è qualcosa di più. È un'azienda che ha ottenuto una crescita esponenziale e battuto ogni record di vendite, senza nemmeno sfruttare la GDO o la vendita online. A cosa si deve questo successo? Riassumendo ai minimi termini le ragioni sono due:

Una strategia di Network Marketing efficace

Connubio fra il prodotto di uso comune più venduto al mondo (il caffè) ed un fungo "miracoloso"

Ma andiamo con ordine.

Organo Gold: storia dell'azienda

Organo® Gold nasce nel 2008 in un piccolo negozio a Vancouver, in Canada. Il medico filippino Bernardo T.Chua, già esperto di tecniche di network marketing, fonda l'azienda insieme a Shane Morand, supervisore settore vendite. In Italia Organo Gold mette piede nel 2012, e da allora è stato un'immediato successo. Forse proprio per una cultura del caffè particolarmente radicata nella tradizione italiana, il prodotto di punta, ovvero il caffè al Ganoderma, ha avuto tassi di penetrazione sul mercato ben oltre ogni aspettativa. Non a caso Chua scelse proprio Roma come sede della Convention Europea dei network Organo nel novembre 2018. Oggi l'azienda vende i suoi prodotti in oltre 45 paesi del mondo.

Un piano marketing vincente

Sfruttare le caratteristiche del modello di Network Marketing per l'azienda è stata la mossa vincente. Si tratta di un meccanismo di vendita diretta che sfrutta contatti e conoscenze personali dei singoli venditori per creare una rete di clienti solida. Questo permette di sfruttare:

l'incentivo all'acquisto offerto dal " passaparola "

" una nano-targhetizzazione precisa

rete vendita diretta

forniture gestite dai venditori stessi

incremento automatico e continuativo della rete vendita

Ma di aziende che sfruttano il network marketing ce ne sono tante, e tante hanno fallito miseramente. Cosa ha determinato il particolare successo di Organo God? Una risposta arriva sicuramente dal piano di retribuzione dell'azienda canadese. Bernardo T.Chua ha previsto 7 modi per guadagnare per i distributori dei prodotti al Ganoderma. Oltre ai classici profitti derivanti dalle vendite del prodotto al dettaglio, al bonus sul primo ordine ed il bonus generazionale (sistemi di remunerazione comuni a quasi tutti i network marketing), Organo Gold prevede un sistema particolare di "Dual Team". Questo sistema, detto anche "team a due gambe" invita a creare due team, spronando ad ottimizzare la gamba più debole (il bonus, infatti, viene calcolato sulla base di quest'ultima). Inoltre prevede un bonus trimestrale che viene distribuito proporzionalmente a tutti i distributori dell'azienda. Il piano marketing ha sicuramente fatto da volano per la crescita dell'azienda, ma ciò non basta per spiegarne l'impennata nelle vendite negli ultimi anni. A nostro avviso, infatti, il secondo importante motivo per una crescità così straordinaria è stata la scelta del prodotto.

L'idea vincente: il caffè al Ganoderma Lucidum

L'idea vincente di Bernardo T.Chua è stata quella di abbinare una bevanda consumata in tutto il mondo come il caffè con le proprietà del fungo Ganoderma Lucidum, che egli stesso conosceva dall'infanzia, essendo di origine filippina. Il Ganoderma Lucidum, in cinese Lingzhī (pianta miracolosa), in giapponese Reishi (pianta dell'immortalità) è considerato fin dall'antichità un toccasana dai poteri straordinari. Date le sue proprietà curative e la sua versatilità, il fungo Ganoderma è uno dei tesori più preziosi che si trova in natura. É principalmente coltivato in Cina, Taiwan, Giappone e Corea e dopo la raccolta e una mirata essiccazione, viene ridotto in polvere per essere miscelato con i chicchi di caffè e venduto nelle varie tipologie commerciali come tè, integratore, cioccolato, in capsule o in polvere. Il caffè al Ganoderma contiene una piccola quantità di caffeina e apporta numerosi benefici per la salute. Stimola il il sistema immunitario del corpo, bilancia lo zucchero nel sangue, riduce la fatica e migliora la memoria.

Cos'è il Ganoderma Lucidum

Il Ganoderma Lucidum è un fungo dal corpo fruttifero e dall'aspetto modellato, scolpito e verniciato; cresce sulle querce, aceri, olmi, salici ed è una delle specie di funghi più popolare in oriente. É disponibile in diversi colori, ma il più conosciuto è il Ganoderma rosso. Nella medicina tradizionale cinese, il Ganoderma è classificato come un'erba superiore. Questo particolare micete contiene più di 200 elementi attivi benefici per il corpo umano ed è dieci volte più potente del ginseng. I cinesi da secoli consumano il Ganoderma per le sue proprietà medicinali che aumentano la capacità del corpo di guarire. È ricco di polisaccaridi, germanio organico, adenosina e triterpenoidi ed ha un contenuto di acqua inferiore rispetto ad altri funghi. In questo modo, il Ganoderma equilibra i carboidrati nel corpo, riduce il colesterolo, ed è utile nel trattamento della malattia di Alzheimer. L'essenza ganodermica del fungo tratta le malattie della pelle aiutandola a rigenerarsi e ringiovanire. Grazie alla sua attitudine di espellere l'eccedenza di acido urico e lattico, colesterolo e depositi di grasso, il Ganoderma favorisce il processo di rigenerazione del corpo. Inoltre, è anche utile per il benessere psichico e per mantenere un corpo giovane, visto che è un'inesauribile fonte di antiossidanti. Per approfondire il tema vi rimandiamo alla scheda sul Ganoderma Lucidum su OpenSalute.it, dove potete scoprire nel dettaglio le tipologie, la storia e le proprietà medicinali.