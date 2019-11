Edilizia scolastica, Marrone (FdI): "Dedichiamo alla memoria di Vito Scafidi il nuovo fondo da 4 milioni di euro"

"Nell'anniversario della morte del giovane Vito Scafidi ci presentiamo non a mani vuote, ma con un impegno concreto per la sicurezza delle scuole piemontesi". A dichiararlo è Maurizio Marrone, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte, presente questa mattina alla marcia di Rivoli per Vito Scafidi.

Nel bilancio di assestamento 2019 della Regione Piemonte abbiamo, infatti, aumentato fino a 4 milioni di euro gli stanziamenti sul nuovo fondo per l'edilizia scolastica d'emergenza costituito dal nostro assessore Elena Chiorino. Sarà dedicato alla memoria di Vito. Un'azione concreta che onora la nostra promessa di garantire efficacemente la sicurezza di studenti, insegnanti e operatori scolastici. Ricordiamo - prosegue Marrone - che fino ad oggi il capitolo regionale delle edilizia scolastica stava a 0 e i comuni potevano contare solo sugli scarsi fondi statali, che peraltro vengono erogati con piani triennali. Ma l'incolumità dei nostri ragazzi non può aspettare".