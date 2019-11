"Siamo nati per gioco e l'istinto ci ha guidato": gli Animatronic debuttano stasera al Cap 10100

Un incontro fortunato e anche un po' improvvisato, senza programmi, quello tra il batterista dei Verdena Luca Ferrari, il chitarrista Luca “Worm” Terzi e Nico Atzori al basso. Un'amicizia, soprattutto, coltivata a pochi metri di distanza dalle rispettive abitazioni, la domenica pomeriggio, nel bergamasco, allestendo in una stanzetta jam session improvvisate.

Ne è sgorgato un progetto discografico, Rec, pubblicato a inizio novembre, da cui è stato estratto il singolo Fl1pper#. Un universo sonoro interamente strumentale, onirico e visionario, ma anche potente e deciso - tra metal, prog e funky -, da cavalcare con trasporto godendo dell'unione perfette di tre personalità in un unico corpo.

Loro sono gli Animatronic, in concerto questa sera dalle ore 21.30 al Cap 10100 di Torino (corso Moncalieri 18), dopo l'avvio del tour d'esordio a Bologna e le successive tappe a Roma, Napoli e Milano.

"E' nato tutto per gioco - spiega Atzori -. Già dal nostro terzo incontro abbiamo iniziato a comporre i brani, facendoci trasportare unicamente dall'istinto. Una prova, ecco. Anche la scelta di incidere è stata fatta nel giro di una settimana. E, proprio per mantenere fede al nostro metodo sperimentale, abbiamo voluto farlo in presa diretta".

Un nome, quello scelto per la band, che richiama, appunto, l'animatronica, letteralmente la tecnologia che utilizza componenti elettronici e robotici per dare movimento a pupazzi meccanici. "Musicalmente ci siamo accorti che, suonando, stavamo svolgendo un lavoro meccanico - commenta Atzori -, e ci piaceva creare il giusto contrasto con l'impulsività che invece caratterizza i nostri brani".

Una capacità di visioni multiple e simultanee che ha trovato concretezza iconografica nella copertina dell'album, con le grafiche firmate dallo stesso Ferrari.

Dopo il live di stasera, la band proseguirà con altre date il suo tour per concludere l'11 gennaio nella sua città d'origine, Bergamo.