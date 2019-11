Maltempo in Piemonte: attesa per questa mattina la piena del Po a Torino [FOTO]

E' previsto per questa mattina, alle ore 12, il culmine della piena del Po a Torino, entrato da ieri sera nello stato di preallerta arancione. Il livello dell'acqua è salito di 1,5 metri.

Per le aree più a rischio come il Meisino e il Fioccardo, valgono le misure di salvaguardia dei beni mobili dei locali maggiormente esposti. La Città sconsiglia inoltre in tali aree la permanenza nei locali interrati e seminterrati fino a cessato allarme.

Alle ore 13 di ieri era stata dichiarata a Torino l'allerta arancione per il rischio idrogeologico e idraulico a seguito dell'ultimo bollettino Arpa. La sindaca Chiara Appendino aveva quindi firmato l’ordinanza cautelativa per la chiusura dei Murazzi al transito veicolare e pedonale, estesa fino al Borgo Medievale. Interdette anche tutte le attività fluviali delle società remiere.