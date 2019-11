Torino, colpisce al volto con una bottiglia rotta un connazionale: arrestato peruviano

Altro episodio di sangue a Torino, in Piazza Robilant, fuori dal King's Bar. A mezzogiorno, a seguito di indagini, i Carabinieri hanno arrestato un 49enne peruviano.

Il pregiudicato questa mattina intorno alle nove aveva ferito al volto un proprio connazionale di 28 anni, utilizzando una bottiglia infranta.

All’origine dell’aggressione una lite: gli uomini dell’Arma stanno cercando di ricostruire le cause del diverbio. La vittima è ancora in ospedale per le cure del caso.

Questa mattina i Carabinieri sono già intervenuti a Moncalieri, dove un uomo stato ferito con tre-quattro colpi di arma da fuoco.