Torino Film Festival: cosa vedere oggi, domenica 24 novembre

Il primo, lungo weekend del Torino Film Festival prosegue incessante con code all'ingresso delle sale sotto la pioggia battente.

L'evento di oggi, domenica 24 novembre, è senza dubbio la consegna del premio a Brian Walsh, in programma alle 22.15 al Cinema Massimo 1. A cui seguirà la proiezione del suo ultimo film, Beats.

Spulciando invece il programma dei film fin dal mattino, segnaliamo, in concorso, Alguna Bestias, un inquietante racconto di un menage familiare dai risvolti terribili e inaspettati, con protagonista un patriarca che si rivelerà sempre più oscuro e scioccante. Si esce dalla sala con un groppo in gola, ma il film è capace di tenere lo spettatore immobilizzato alla sedia, specie negli ultimi 20 sconvolgenti minuti. Al Reposi 3 alle 9.45.

Alle 11.30 al Reposi 2 c'è invece Alelì, sezione Festa Mobile-TorinoFilmLab, una commedia a tratti amara su quello che succede in una famiglia, tra le due sorelle e il fratello, dopo la morte del papà Il film fa ridere di cuore, perché le situazioni e i dialoghi sono assolutamente reali e non forzati.

Alle 12 al Reposi 3, in concorso, Le choc du futur. Parigi, fine anni '70: Ana (splendida Eva Jodorowsky, nipote di Alejandro) è una giovane artista visionaria che compone musica elettronica con i suoi adorati sintetizzatori, profetizzando l'avvento di una nuova rivoluzione musicale contro lo scetticismo dei discografici più agée. Una commedia che profuma di Nouvelle Vague (e non solo perché il regista, Marc Collin, è cofondatore della band omonima) e si muove al ritmo di una drum machine.

Sempre alle 12, ma al Massimo 1, il documentario sulla vita e le opere dell'artista Frida Kahlo con il commento di Asia Argento: Frida la vida, una delle pellicole più attese e discusse del festival.

Ancora al Massimo 1, ma alle 19.45, per Festa Mbile, ecco God eists, her name is Petrunya, film ambientato in Macedonia con protagonista un anti-eroina, che fa un gesto del tutto innocuo ma che viene trasformato, soprattutto dall'ignoranza e dal fanatismo dei suoi concittadini, in un gesto simbolico potente, che tocca il femminismo e la libertà. Contro gli stereotipi e i pregiudizi.

Alle 14.30, al Reposi 3, a dominare è l'arido e vastissimo paesaggio australiano dipinto da Justin Kurzel nel suo True history of Kelly Gang. Biografia cruda e allucinata - raccontata in forma di memoire - di un vero mito della controcultura oceanica, Ned Kelly, bandito irlandese a capo di un pittoresco "esercito" di seguaci in gonnella, in uno scontro aperto contro l'odiato popolo inglese fino alla pazzia più sanguinaria e disperata. Nel cast anche Russel Crow nei panni del vecchio brigante Harry Power.

Al Reposi 3, infine, due titoli interessanti: il primo è, alle 19.30 The good liar di Bill Condon, film che senza dubbio arriverà prestissimo nei cinema anche fuori festival. Una prova d'attore dal profumo di Oscar per entrambi i protagonisti: una straordinaria Helen Mirren e un istrionico Ian McKellen, che danno vita a una spy story dove lo spettatore resta in dubbio fino all'ultimo su chi sia il gatto e chi il topo. Da vedere, anche se il finale è purtroppo un po' troppo contorto.

Il secondo è Ms. White Light, in concorso, Reposi 3 alle 22. Che al secondo giorno di Festival già è considerato tra i favoriti per vincere almeno un premio. Un indie americano bizzarro e commovente, profondo e dolcemente dolente. La protagonista, che entra in empatia con le persone che muoiono ma è totalmente incapace di instaurare una relazione con il resto del mondo, è uno di quei personaggi che colpiscono e restano nella mente di chi guarda. Insomma, dopo il film tenetevi lo spazio per riflettere un po'.