A Nichelino una panchina rossa contro le violenze sulle donne

Una panchina rossa a Nichelino per dire combattere con un gesto simbolico la violenza contro le donne.

Nella mattina di oggi, lunedì 25 novembre, gli studenti delle scuole Engim, Erasmo da Rotterdam, Maxwell, Enaip hanno partecipato alla manifestazione che ha portato alla pittura di rosso di una panchina della centralissima piazza Di Vittorio. L'iniziativa è stata promossa dall'Assessorato alle Pari Opportunità della Città di Nichelino nell'ambito delle iniziative per la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" che cade proprio il 25 novembre.

La panchina è stata dipinta dagli studenti della 1° A meccanico dell'Engim. Il progetto proseguirà nei prossimi mesi, in sinergia fra le quattro scuole e con la collaborazione dell'assessorato alla scuola: verranno dipinte altre sette panchine, una per quartiere. Non solo: gli studenti del Maxwell realizzeranno un portale, che i colleghi dell'Erasmo riempiranno di contenuti, per combattere la violenza contro le donne. Si potrà accedere al portale, tramite un semplice QR Code, puntando il proprio smartphone contro le panchine rosse.

«Quello di oggi è l'inizio di un progetto che continuerà nei prossimi mesi – precisa l'assessore alle Pari Opportunità Valentina Cera – La violenza contro le donne è un male che possiamo debellare solo se agiamo insieme». Chiara Panacciulli dell'Associazione Città Incantata, ha letto un brano toccante sulla storia di una vittima della violenza sulle donne. «Le donne che sono vittime di violenze non devono mai essere lasciate sole – dice il sindaco Giampiero Tolardo – A Nichelino l'amministrazione comunale ha creato lo Sportello Pari e Dispari, ed esistono diverse associazioni a cui rivolgersi. Nei prossimi mesi proseguiremo con iniziative informative e promozionali».

Sono intervenuti i dirigenti scolastici delle quattro scuole rimarcando l'importanza dell'iniziativa per gli studenti, e dopo l'intervento di una delle responsabili dello Sportello Pari e Dispari, che è sito in piazza Spadolini, ha concluso la presidente della Consulta delle donne cittadina Noemi Favale. Agli interventi è seguito un ballo del Centro danza del Circolo Primo Maggio, e poi un flash mob collettivo con tutti i presenti.

All'iniziativa erano presenti il vicesindaco Filippo D'Aveni e gli assessori Giorgia Ruggiero e Fiodor Verzola.