All'8 Gallery le gallerie si tingono di rosso per la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne anche le gallerie di 8 Gallery si sono tinte di rosso. Migliaia di brochure per dare un segnale di coraggio, un messaggio positivo, realizzate in collaborazione con l'onlus #tuttegiuperterra di Francesca Martinengo da anni impegnata in una campagna per la raccolta fondi a sostegno della ricerca per la paraparesi spastica, una malattia rara che gradualmente irrigidisce i muscoli delle gambe.