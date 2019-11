Arrestati a Torino per spaccio, fermati a bordo di un’auto in corso Vigevano

Due cittadini italiani, di 31 e 24 anni, sono stati arrestati sabato pomeriggio dagli agenti della Squadra Volante per spaccio di sostanza stupefacente.

Transitando in corso Vercelli, in direzione corso Emilia, i poliziotti hanno incrociato un’autovettura Ford Fiesta, con due persone a bordo, che ha aumentato l’andatura per eludere un possibile controllo della Polizia. Insospettiti dalla manovra dell’auto, i poliziotti hanno invertito la marcia raggiungendo l’auto in corso Vigevano e fermandola all’incrocio con via Gressoney.

Nella disponibilità del passeggero, gli agenti hanno rinvenuto occultato negli indumenti intimi un sacchetto contenente quasi 100 grammi di cocaina. Nell’auto, i poliziotti hanno anche trovato un bilancino di precisione, occultato dietro lo schienale, e dei sacchettini generalmente utilizzati per il confezionamento delle dosi.

A casa del conducente, gli agenti della Squadra Volante hanno poi rinvenuto quasi 55 grammi di marijuana. I poliziotti hanno anche sequestrato denaro contante per oltre 500 euro.