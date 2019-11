Bello e indistruttibile: il grès porcellanato Refin per l’arredamento di cucina e zona giorno

Altamente igienico, resistente e duraturo. Sono le qualità che rendono il grès porcellanato il materiale ideale per l’ambiente cucina. Le superfici della cucina, centro nevralgico delle attività familiari, sono infatti soggette a maggiore usura rispetto a quelle degli altri spazi domestici.

Rivestimenti, top cucina e pavimenti grès porcellanato: belli, pratici e ultraresistenti

Ma come sfruttare il grès porcellanato nell’arredamento della cucina? Questo particolare materiale ceramico può essere impiegato per pavimenti, rivestimenti e anche per la creazione di top cucina personalizzati. Grazie alla sua bassissima porosità, non si rovina quando entra in contatto con le sostanze acide presenti in detersivi ed alimenti. È anche molto facile da pulire e resiste a graffi, urti e scalfitture.

Durevole e poliedrico, il grès porcellanato può assumere praticamente qualsiasi forma. Ha la capacità di riprodurre l’aspetto di materiali quali cemento, legno, marmo, ardesia, resina e pietra. Di conseguenza, può accordarsi con qualsiasi arredamento, anche il più ricercato.

Le piastrelle in grès porcellanato effetto marmo sono tra le più gettonate. Impreziosiscono ed illuminano l’ambiente alla pari di un vero pavimento in marmo, ma senza gli svantaggi di pulizia e manutenzione cui si andrebbe altrimenti incontro. Molto richieste anche le piastrelle effetto legno , che reinterpretano il fascino senza tempo del parquet.

Chi ad uno stile classico preferisce un mood più industrial, trova nelle piastrelle effetto cemento la risposta alle proprie esigenze. Con colori neutri e texture naturali, sono la scelta giusta per locali dal carattere minimalista ed essenziale. Risultano particolarmente efficaci nell’ambiente zona giorno. Per l’ambiente bagno sono invece più indicate piastrelle che rievocano intonaci, metalli e resine.

Refin ceramiche di alta qualità, ricercate e innovative

Grès è termine francese, eppure è l’Italia ad aver fatto del grès porcellanato un’eccellenza. Ceramiche Refin è uno dei massimi esponenti del miglior Made in Italy. L’offerta esaudisce i desideri di chi non si accontenta della robustezza, e cerca un grès di qualità superiore ed esteticamente impeccabile.

L’azienda propone ben undici collezioni di grès porcellanato effetto legno, cui si aggiungono piastrelle effetto marmo, resina, metallo, cotto, cemento e persino effetto vetro.

Kasai è la collezione di piastrelle effetto legno ispirata allo Shou Sugi Ban, la tecnica artigianale giapponese di lavorazione del legno tramite bruciatura. Trail ripropone invece la bellezza e le sensazioni tattili dei pavimenti in legno di quercia.

Parlando di pietra naturale, a fianco di Prestigio, dedicata ai più pregiati materiali lapidei, ci sono linee che si rifanno a pietre calcaree tipiche di certe regioni della Francia e dell’Italia. Tra queste la serie Pietre di Borgogna e Poesia, ispirata alla Pietra Leccese.

Le potenzialità applicative delle collezioni Refin crescono esponenzialmente grazie alle lastre ceramiche di grande formato (120x278, 120x240, 75x150 e 120x120 cm), perfette per il rivestimento e la pavimentazione di ambienti dalle ampie metrature. Realizzate con uno spessore di 6 o 9 mm, le grandi lastre consentono la creazione di fughe ridottissime, quasi impercettibili.

