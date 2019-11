Torino Film Festival: ecco cosa vedere oggi, lunedì 25 novembre

La fitta giornata di proiezioni di lunedì 25 novembre al Torino Film Festival si apre alle 9.30 al Massimo 1 con Beats (Festa mobile), del regista Brian Welsh, insignito ieri sera del Premio Hamilton. Il ritratto in bianco e nero di un momento, il 1994, in Scozia, cruciale per l'amicizia fraterna di due adolescenti, Johnno e Spanner, e indelebile negli annali del regno britannico, quando venne promulgata una legge che vietava gli assembramenti di più di venti persone ascoltando musica caratterizzata da "beats" ripetuti. E' il preludio della cultura del rave party, raccontata con un mix di nostalgia e intento denunciatario, mentre da un piccolo televisore Tony Blair declama la sua ricetta contro il degrado sociale.

Si prosegue alle 11.30 al Reposi 2 con Star Stuff, di Milad Tangshir. Cile, Sud Africa, Isole Canarie. Tre diversi continenti, tre villaggi, tre comunità antichissime e tre osservatori astronomici: un viaggio alla scoperta delle diverse modalità con cui l'uomo può ammirare il cosmo attraverso l'osservazione, la ricerca e la passione.

La storia di Pietro Bartolo, il medico che cura i profughi che sbarcano a Lampedusa, prende vita sullo schermo in Nour, alle 14.30 al Massimo 1. Protagonista, una bambina siriana sbarcata sull'isola siciliana senza genitori, ma che cerca disperatamente di ricongiungersi con la mamma. Assieme a lei, le storie di decine di altri migranti, che in mare muoiono o hanno perso la famiglia. Un film duro e toccante, che racconta una delle vite che si sono salvate dalle stragi nel Mediterraneo.

Abel Ferrara, nei panni del suo alter ego Willem Dafoe, dopo aver documentato il quartiere Eschilino di Roma in Piazza Vittorio nel 2018, vi ambienta ora un film autobiografico, Tommaso, alle 17 al Massimo 1. Un riflesso di vita reale, tra ossessioni, gelosie e paura di ricadere nella dipendenza da alcol e droghe.

Tra i film in concorso nella sezione Torino 37, si segnala il potente affresco di Wet Season, di Anthony Chen, alle 17.30 al Reposi 3. Una giovane insegnante di cinese in un liceo di Singapore stringe un'intima amicizia con uno studente, l'unico realmente interessato alla sua materia, nel tentativo di liberarsi da una solitudine opprimente inasprita dall'impossibilità di avere figli.

E, ancora, Il grande passo, di Antonio Padovan, alle 20 sempre al Reposi 3. Con una strizzata d'occhio alla poetica di Carlo Mazzacurati, si raccontano le rocambolesche avventure di Mario (Giuseppe Battiston), considerato il "velleitario del villaggio", che aspira a costruire in un fienile un missile per arrivare sulla luna. Finché un giorno non compare il fratellastro Dario (Stefano Fresi), con cui scatta la complicità dopo innumerevoli bisticci.