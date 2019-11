Sabato 30 novembre Vol.To aderisce alla ventitreesima Colletta Alimentare [VIDEO]

Sabato 30 novembre si terrà la 23esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

La Giornata della Colletta Alimentare è organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus per coinvolgere e sensibilizzare la società civile al problema della povertà alimentare attraverso l'invito a un gesto concreto di gratuità e di condivisione, ovvero donare la spesa a chi è povero e non può permetterselo.

Durante la giornata, presso una fittissima rete di supermercati aderenti su tutto il territorio nazionale, ciascuno può donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà, a partire dai beni di prima necessità.





La Colletta Alimentare è l’evento di solidarietà più partecipato in Italia. A partire dal 1997, sono centinaia di migliaia le persone che si sono messe a disposizione per aiutare i più poveri donando.

Lo scorso anno in totale sono state raccolte più di 8 mila tonnellate di alimenti, con 13mila punti vendita aderenti, oltre 145mila volontari coinvolti e 5 milioni e mezzo di italiani che hanno donato.

In Piemonte quest'anno saranno 1.200 i punti vendita coinvolti e 11mila volontari, per aiutare gli oltre 100mila piemontesi in difficoltà, in linea con il 2018 (anno in cui, secondo stime Istat, sono stati distribuiti oltre il 21% in più di alimenti a circa il 36% di persone in difficoltà della regione).

Tutto ciò è possibile anche grazie all'impegno gratuito di 190 volontari che il Banco Alimentare ha negli anni costruito intorno a sé, con una rete di solidarietà composta da circa 600 enti caritatevoli (associazioni di volontariato, parrocchie, centri di ascolto ecc.) impegnati nell’assistenza diretta delle persone in stato di difficoltà presenti sul territorio, a cui viene distribuito il cibo raccolto.