"Rombano" le biciclette nelle strade di Venaria: l'attesa per la Vuelta si accompagna a colpi di pedale e con i trucchi dei nonni

A Venaria prosegue il conto alla rovescia in vista della Vuelta, la grande corsa a tappe di matrice spagnola che per la sua edizione 2025, però, ha scelto la città della Reggia per la partenza, il prossimo 23 agosto.



E per ingannare l'attesa, ma anche per sentirsi protagonisti di un appuntamento ciclistico così importante, una parte della cittadinanza del Comune alle porte di Torino ha deciso di scendere in strada. Non per una protesta, anzi: per pedalare alle prime ombre della sera e far sentire la propria presenza e il proprio entusiasmo.



Rumore in giro per le strade della Reale

Ecco perché ieri sera, 3 luglio, una fila di biciclette ha iniziato a percorrere le vie di Venaria facendo più rumore possibile: non con i campanelli, ma con uno dei trucchi dei nostri nonni. Per far finta che sotto il sellino ci fosse un potente motore, infatti, bastava inserire delle cartoline tra i raggi della bicicletta, generando così un rombo del tutto particolare (e impossibile da ignorare). Si è svolto così l'appuntamento ribattezzato "I suoni di una volta".



Il segreto dei nonni

E il riferimento ai nonni non è casuale: le cartoline utilizzate ieri sera, infatti, erano state preparate e realizzate proprio dagli ospiti della rsa cittadina, la Piccola Reggia (gruppo Nuova Assistenza). Alcuni operatori della struttura - forti di biciclette "griffate" - hanno anche preso parte alla pedalata. In regia, insieme alla direttrice di struttura Francesca Papa, Marco Perazzolo, docente di UniTre.



Durante la pedalata c'è stato spazio anche per i libri: in collaborazione con la biblioteca di Venaria sono stati dati consigli di lettura per volumi a tema, che spaziano da "La mia vita in bicicletta" di Margherita Hack a "Pedala! Il romanzo di chi ha avuto la bicicletta", di Davide De Zan. E ancora "L'italiana in bicicletta" di Pina Maria Rinaldi, "Italia in bici con gusto" (Enrico Caracciolo e Stefano Raso), "Gino Bartali: una bici contro il fascismo" (Alberto Toscano) e "Biciterapia: un viaggio alla ricerca dell'equilibrio", di Mila Brollo.



Ma gli appuntamenti non finiscono qui: alle 16 del 5 luglio, presso la sala grande della rsa, sarà proposta una narrazione teatrale della vita di Alfonsina Strada, la prima donna a partecipare nel 1924 al Giro d'Italia maschile.