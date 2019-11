Non solo auto e spazio: Torino vuole correre anche sui binari: "Eccellenza e innovazione per rinnovare i mezzi ferroviari delle regioni"

In giorni in cui si parla (ancora in toni accesi) di Torino-Lione e mentre non si sono ancora spente le polemiche sui collegamenti ad alta velocità Frecciarossa, Torino prova a riaccendere le luci sul mondo ferroviario dal punto di vista non tanto - o non solo - dei servizi, ma dell'impresa.

Per farlo, oltre 150 operatori del settore hanno partecipato questa mattina all'evento organizzato all'Unione Industriale dal titolo “Torino, eccellenza ferroviaria europea”, alla presenza di alcuni dei player più importanti a livello internazionale come Alstom, SKF Railway, Faiveley Wabtec, Hitachi, Blu Engineering con CRRC e Nabtesco. Si tratta di aziende che, insieme al loro indotto - che contribuisce per circa il 50% - occupano poco meno di 7mila addetti e realizzano un fatturato annuo di circa 2,5 miliardi di euro, pari a due punti percentuali del PIL regionale piemontese.