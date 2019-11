La regina dell'horror Barbara Steele premiata a Torino da Gianni Amelio

Già nella seconda metà degli anni cinquanta, Steele iniziò a frequentare una piccola compagnia teatrale per esordire poi sul grande schermo nel 1958. La fama giunse proprio dal film di Bava, e la sua performance non passò inosservata. Da Roger Corman ("Il pozzo e il pendolo", 1961) a Federico Fellini in "8½", indimenticabile dark lady in quel soffice universo onirico, Steele si affermò ben presto come stella irrinunciabile dell'horror in particolare italiano, diretta dai principali registi di genere. Tra le sue interpretazioni, "L'orribile segreto del dr. Hichcock" (1962) e "Lo spettro" (1963) di Riccardo Freda, "Danza macabra" e "I lunghi capelli della morte", entrambi del '64 e diretti da Antonio Margheriti. Nel '66, anche una breve ma memorabile apparizione in "L'armata Brancaleone" di Mario Monicelli.