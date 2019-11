Torino Film Festival: cosa vedere oggi, mercoledì 27 novembre

Si entra nel vivo della seconda tranche di proiezioni, al Torino Film Festival. Tra le pellicole in concorso per la sezione Torino 37, due quelle che il pubblico oggi avrà la possibilità di gustare oggi per la prima volta.

Fin de Siglo, dell'argentino Lucio Castro, alle ore 17 al Reposi 3, accende i riflettori su Ocho e Javi e il loro incontro a Barcellona. Si vedono, si piacciono e scoprono di essersi già conosciuti vent'anni prima. Un breve incontro queer che attraversa il tempo, per scoprire che la realtà e l'attimo sono soltanto una questione di prospettiva.

E' invece da una copia del Don Chisciotte della Mancia che prende le mosse El Hojo, di Galder-Gaztelu-Urrutia, sempre al Reposi 3 alle ore 22.15. Un uomo si sveglia in una cella con il volume di Cervantes da una parte e un vecchio vicino di letto dall'altra. Una prigione verticale fatta di piani con due diversi prigionieri ciascuno, attraverso cui, una volta al giorno, scende una piattaforma piena di cibo. Più si è in alto, più ci si abbuffa. Sopravvivere e fuggire si rivelerà un'impresa degna dei più serrati action movie di stile carpenteriano.

Film Commission Torino Piemonte presenta questa sera, ore 18.15 al Massimo 1, la commedia Easy living, di Orso e Peter Mijakawa. Ventimiglia. Una ragazza che contrabbanda medicinali e sigarette, suo fratello adolescente, un maestro di tennis americano. Un trio improbabile riunito attorno a Elvis, immigrato senza documenti, e decide di aiutarlo a superare il confine francese per raggiungere la moglie incinta.

All'interno della sezione Festa mobile, esordio alla regia per Ginevra Elkann con Magari. Parigi, anni '80. Alma, Jean e Sebastiano devono passare una vacanza obbligata con il padre sceneggiatore, seduttore in crisi di ispirazione, e la sua assistente nonché compagna. Il viaggio rimetterà in discussione i loro rapporti, tra tensioni e verità. Un "lessico famigliare" dai tratti autobiografici, con Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher. Alle 19.30 al Repisi 3.