Lucido, l'opera di Rafael Spregelburd arriva sul palco del teatro Astra

Se un tuo congiunto ti avesse donato un rene per salvarti e ora te lo richiedesse indietro per la vita di un’altra persona cara, cosa faresti? È la situazione - surreale ma non troppo - attorno cui il drammaturgo argentino Rafael Spregelburd costuisce il suo Lucido: una commedia moderna e originale che ha vinto nel 2011 il Premio Ubu per il miglior nuovo testo straniero e ora arriva per la prima volta al Teatro Astra. Jurij Ferrini lo porta in scena in una produzione Progetto U.R.T. e TPE – Teatro Piemonte Europa per la Stagione TPE 19.20 da mercoledì 4 a domenica 8 dicembre 2019. In scena - accanto allo stesso Ferrini - Rebecca Rossetti, Agnese Mercati e Federico Palumeri.