Un pomeriggio per sentirsi scienziati: Wins apre le porte ai ragazzi dai 5 ai 15 anni

Sabato 30 Novembre WINS – World International School of Torino ha organizzato un pomeriggio dedicato a tutti i giovani scienziati, da 5 a 15 anni, che hanno voglia di scoprire la passione per la matematica, la robotica, la scienza e la tecnologia con tutta la famiglia.

Per un intero pomeriggio il Campus Wins si trasforma in un enorme playground della scienza e della tecnologia all’interno del quale bambini e ragazzi, dalle ore 15 alle 19, potranno spostarsi liberamente per provare a progettare un robot, giocare con la realtà aumentata, cimentarsi con un simulatore di volo, farsi un selfie nello spazio e divertirsi insieme ai teachers Wins e ai ricercatori….

Per i più piccoli un primo contatto con il mondo della scienza, per i ragazzi un modo per imparare, mettersi alla prova e riscoprire il gusto di stupirsi.

Moltissimi gli ospiti che parteciperanno all’evento e per questa edizione ci sarà un’intera area dedicata allo spazio!

Space adventure, la mostra che sta girando il mondo e sarà a Torino dal 21 Novembre al 22 Marzo, darà a tutti la possibilità di farsi un selfie spaziale!!!

Bricks 4 Kidz® - azienda americana specializzata nell’insegnamento delle materie scientifiche con i Lego® – proporrà alcuni laboratori dedicati allo spazio e i partecipanti potranno realizzare un modello di satellite.

Aeroclub Torino sarà presente con un simulatore di volo, per provare cosa significa pilotare un aereo.

A proposito di Robotica e Tecnologia gli Apple teachers introdurranno bambini e famiglie al mondo della digital education, con tante App pensate per la didattica.

I ricercatori dell’Università di Torino coinvolgeranno invece i bambini in tanti curiosi esperimenti, per capire insieme come funziona una cella voltaica, come avviene la “trasformazione” del cibo durante il processo di digestione, cos’è e come funziona il processo di fermentazione negli organismi viventi.

Creatività, divertimento e coding saranno gli ingredienti principali dello stand Quercetti mentre e.DO di COMAU. aiuterà i bambini a riflettere e imparare secondo una logica induttiva.

WE ARENA. Il grande parco digitale porta in Wins tante divertenti attività: bambini e ragazzi potranno costruire strutture per ragionare sulla fisica, simulare circuiti e immergersi in mondi virtuali grazie a tecnologie che trasformano ogni gesto in una magia.

E mentre i ragazzi si divertono a fare gli scienziati, grazie alla collaborazione con TEDxTorino, in Auditorium i genitori potranno scoprire il mondo TEDx, con i video delle idee che cambieranno il mondo.