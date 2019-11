Appendino vende Trm, salve le quote restanti di Iren

La giunta Appendino vende le quote di Trm, ma non quelle restanti Iren. Questo pomeriggio la giunta a 5 Stelle ha approvato la delibera di variazione al Bilancio di previsione del triennio 2019-2021.

La scelta di non mettere sul mercato Iren determina un -40 milioni di euro nelle casse di Palazzo Civico. Una diminuzione, come si legge nella nota del Comune, compensata dalla cessione delle quote azionarie dell'inceneritore del Gerbido. Queste ultime, in base alla perizia nelle mani della prima cittadina valgono, 38 milioni di euro.