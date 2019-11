Ivrea, avviso Pubblico per l'assegnazione di contributi nel settore delle politiche sociali e giovanili

L'Amministrazione comunale intende garantire sostegno ad attività, iniziative e progetti volti alla promozione sociale, realizzati da soggetti operanti sul territorio di Ivrea e coerenti con le linee di indirizzo dell'Ente.

A tal fine è stato indetto un avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici nel settore delle politiche sociali e giovanili per l’anno 2019.

Possono presentare domanda di contributo per le iniziative di cui sopra, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, enti di tipo associativo non commerciale, e comunque organismi non aventi fini di lucro, operanti sul territorio della Città di Ivrea.

Non rientrano tutte quelle iniziative che già beneficiano di contributi assegnati o erogati a fronte di convenzioni, patti di valorizzazione, altri accordi specifici stipulati con il Comune di Ivrea per la realizzazione di attività e interventi aventi finalità di interesse pubblico.

Le istanze dovranno pervenire o essere consegnate, entro e non oltre, le ore 12,00 del 12 dicembre 2019 secondo le modalità previste dall'avviso.

L'avviso pubblico e i relativi allegati sono scaricabili dal sito del Comune di Ivrea nella sezione notizie della home page e nella sezione Bandi di gara e contratti – Altri bandi.



Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a:

Servizio Istruzione e Politiche Sociali

Tel. 0125/410323 - 326

Mail: politiche.sociali@comune.ivrea.to.it

L'Amministrazione comunale