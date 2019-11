Concerto di Natale del Gruppo Giovani imprenditori: sul palco, la direttrice d'orchestra più giovane d'Italia

Si terrà lunedì 2 dicembre alle ore 21 al Teatro Regio la 35esima edizione del famoso Concerto di Natale organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale di Torino, diretto quest’anno dal noto e talentuoso direttore d’orchestra Beatrice Venezi, che per la prima volta si esibisce nella capitale sabauda accompagnata dall’Orchestra Filarmonica di Torino.

L’iniziativa nata nel 1984 dalla volontà di Alberto Tazzetti, Presidente del Gruppo Giovani in quegli anni, era volta a sostenere l’orchestra sinfonica della RAI attraverso un calendario di eventi che la potessero supportare finanziariamente. Il più importante tra questi fu appunto il Concerto di Natale, quale omaggio ai cittadini di Torino e a chiunque sul territorio volesse vivere un’esperienza dall’alto valore culturale e coinvolgimento emotivo. Non solo, l’evento rientra nella mission del Gruppo che da sempre, oltre a promuovere “una politica per l’industria” si impegna quotidianamente nella diffusione di valori sociali, etici e industriali, con lo scopo di interpretare gli eventi socio-politici e anticipare i cambiamenti in atto nella società per far crescere e prosperare il territorio.

L’edizione 2019, ha un valore aggiunto grazie alla partecipazione del Maestro Venezi che attraverso il suo vissuto racconta come la dedizione, il talento e la tenacia permettano di concretizzare una grande passione in una professione. Un importante esempio di come i giovani possano rappresentare l’eccellenza dell’imprenditoria italiana. Uno stimolo a migliorarsi costantemente cercando sempre di raggiungere nuovi traguardi.

“Planare dall’alto, con i cuori leggeri e le dita veloci, è ciò che auguro a tutti noi professionisti della musica e a chiunque fruisca di questa grande bellezza. Affinché la musica classica torni ad essere patrimonio di tutti, e sinonimo di libertà e gioia, l’esatto contrario del cliché impolverato a cui ci hanno abituati”. Commenta Beatrice Venezi.

La serata sarà inoltre l’occasione per una riflessione su come impresa, territorio e forza lavoro possano agire in sinergia per ottimizzare gli sforzi e massimizzare i risultati. Sarà posto l’accento sull’importanza di mettere a valore i giovani da considerarsi una delle colonne portanti del sistema il cui ruolo è quello di portare la visione del futuro per creare progetti e idee innovative. Verranno inoltre presentati due esempi del grande impegno del Gruppo Giovani Imprenditori: il libro Robusta Taurinorum contenente 23 proposte per lo sviluppo imprenditoriale di Torino e dall’altro un nuovo progetto pilota dal titolo “Impresa elementare” che vedrà 3 terze elementari dell’IC Duca d’Aosta di Torino crescere e giocare con le soft-skills imprenditoriali affinché ciascuno di loro possa un domani essere “Imprenditore di se stesso e della propria vita”.