Musica e talenti: il Renzo Giubergia 2019 va alla flautista Sofia Salazar

Nata a Caracas nel 1999, Sofía Salazar si è trasferita a Madrid per perfezionare il suo percorso di studi e, proprio grazie al sostegno della Fondazione «Renzo Giubergia», sarà in grado di terminare la sua formazione presso la Escuela Superior de Música Reina Sofía di Madrid.

Da bambina ha iniziato i suoi studi musicali con il Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juvenilese Infantiles del Venezuela e successivamente ha frequentato l’Università Sperimentale delle Arti (UNEARTE), il Conservatorio «Simon Bolivar» e l’Accademia di flauto latino-americana sotto la guida di José María Guerrer. Ha già maturato molta esperienza con diverse orchestre importanti, sia come prima parte che come solista, e ha lavorato con direttori del calibro di Gustavo Dudamel e Sir Simon Rattle. Sotto la guida di quest’ultimo in particolare, a soli 13 anni ha suonato come primo flauto al Festival di Salisburgo con la National Symphony Junior Orquest in rappresentanza del Venezuela.