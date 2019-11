Canalis su Eusalp: "Per il Piemonte solo una sedia vuota all'evento sulla Macro Regione"

"In questi giorni Milano ospita l’assemblea annuale di Eusalp. 48 Regioni alpine di sette Paesi si sono ritrovate a confrontarsi sull’innovazione. Alla presenza del Presidente Conte, del ministro Boccia e delle delegazioni estere si è chiusa la presidenza italiana di Eusalp (che ora passa alla Francia), della quale peraltro la Regione Piemonte aveva la copresidenza con Lombardia e Bolzano. Peccato che a Milano il Piemonte sia assente".

Questa l'accusa mossa da Monica Canalis, consigliera regionale del Partito Democratico.

"La sedia tra Veneto e Bolzano porta il nome dell’assessore regionale all’Innovazione Matteo Marnati, ma lui non c’è - prosegue -. Un fatto molto grave. La strategia macroregionale alpina è una cosa seria. L’allora Presidente Bresso l’ha creata e voluta. La destra piemontese, invece, non sa neanche cosa sia. Cirio e la sua Giunta dormono, condannandoci all’isolamento. Ma la Giunta Cirio non era quella dei Fondi europei? Intanto, le altre Regioni, in primis la Lombardia, corrono e colgono le opportunità offerte dall’Europa".