Bomba di via Nizza: ecco le modifiche per la viabilità ferroviaria e per i mezzi pubblici

Dalle ore 9.30 alle ore 16.30 di domenica 01 dicembre, la circolazione dei treni nella stazione di Torino Porta Nuova sarà soppressa su ordinanza della Prefettura di Torino.

La soppressione è necessaria per consentire la rimozione dei residui bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale rinvenuti nel territorio del comune di Torino, nelle vicinanze della sede ferroviaria.

L’orario previsto per il termine delle attività potrà essere anticipato o posticipato, in base all’effettivo completamento delle operazioni programmate.

In particolare la circolazione dei treni sarà sospesa tra:

• Torino Porta Nuova e Torino Lingotto.

• Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa.

• Torino Porta Nuova e Collegno.

I viaggiatori possono utilizzare i treni sfm da Torino Lingotto a Torino Porta Susa e servizio con Metropolitana da Collegno e da Torino Porta Susa per Torino Porta Nuova.

I treni da e per Milano saranno attestati a Torino Porta Susa.

➢ I treni da e per Genova/Savona saranno attestati a Torino Lingotto.

➢ I treni da e per Aosta saranno attestati a Chivasso.

➢ I treni #sfm3 da e per Modane/Bardonecchia saranno attestati a Collegno.





Le modifiche per i mezzi pubblici GTT



Per consentire il disinnesco in sicurezza di un ordigno bellico rinvenuto in via Nizza angolo corso Sommeiller, domenica 1° dicembre saranno chiuse al traffico anche altre strade della zona, tra cui corso Turati e via Madama Cristina, con conseguenti variazioni dei percorsi delle linee 4, 9, 16 c.s., 16 c.d., 18 e 67.

Il servizio della metro sarà limitato a Porta Nuova che sarà però raggiungibile da piazza Carducci con i bus della linea 1 che per l'occasione prolungheranno il percorso da via Artom a piazza Carlo Felice.

Limitazione metro e prolungamento percorso linea 1 bus a Porta Nuova dalle 8.30 alle 15.30

Domenica 1° dicembre, la metropolitana svolgerà regolare servizio sull'intera linea Fermi - Lingotto dalle 7.00 (inizio del servizio) alle 8.30 e dalle 15.30 a fine servizio.

Dalle ore 8.30 alle ore 15.30 la metro sarà in servizio tra le stazioni Fermi e Porta Nuova.

Al posto della metro si potranno utilizzare i bus della linea 1 appositamente prolungati da via Artom a Porta Nuova:

da via Artom (capolinea normale) prosegue per via Candiolo, via Guidi, via Onorato Vigliani, via Corradino, via Genova, corso Bramante, corso Massimo d’Azeglio, corso Vittorio Emanuele II, piazza Carlo Felice, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo d’Azeglio, corso Bramante, piazza Carducci, via Nizza, via Onorato Vigliani, via Artom (capolinea).

Variazioni linee di superficie dalle ore 9.00 alle ore 15.00

Linea 4. Direzione strada del Drosso: da corso Vittorio Emanuele II deviata in corso Re Umberto, via Barrili, corso Turati, percorso normale. Direzione Falchera: da corso Unione Sovietica deviata in corso Lepanto, corso Re Umberto, corso stati Uniti, via Sacchi, percorso normale.

Linea 9. Direzione corso Massimo d'Azeglio: da corso Vittorio Emanuele II angolo via Madama Cristina deviata in via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele II (capolinea provvisorio). Direzione piazza Stampalia: da piazza Carlo Emanuele II prosegue per via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Linea 16 c.s. Da corso Einaudi deviata in corso Re Umberto, corso Stati Uniti, via Sacchi, corso Vittorio Emanuele II, corso Cairoli, percorso normale.

Linea 16 c.d. Da corso Vittorio Emanuele II angolo corso Massimo d'Azeglio prosegue per corso Vittorio Emanuele II, via XX Settembre, corso Matteotti, corso Re Umberto, corso Einaudi, percorso normale.

Linea 18. Direzione piazza Sofia: da via Genova deviata in corso Bramante, corso Massimo d'Azeglio, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, percorso normale. Direzione piazzale Caio Mario: da via Accademia Albertina deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo d'Azeglio, corso Bramante, piazza Carducci, percorso normale.

Linea 67. Direzione Torino: da corso Massimo d'Azeglio angolo corso Raffaello prosegue per corso Massimo d'Azeglio, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale. Direzione Moncalieri: da corso Vittorio Emanuele II angolo via Madama Cristina prosegue per corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo d'Azeglio, corso Raffaello, percorso normale.