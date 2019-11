Domani una domenica di passione per la messa in sicurezza della bomba in via Nizza

Conto alla rovescia per una domenica di passione (e qualche disagio) a Torino, soprattutto per chi vive o chi dovrebbe spostarsi nella zona di via Nizza. Proprio il luogo dove, la scorsa settimana, è stata rinvenuta una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale, che nella giornata di domenica sarà messa in sicurezza.

L'ordigno, rinvenuto all'altezza del numero civico 61 (quasi all'incrocio con il cavalcavia di via Valperga) sarà disinnescato dagli artificieri dell’Esercito italiano. A seconda della distanza dall’ordigno, gli edifici circostanti sono stati inseriti all'interno di una Zona Rossa, più a ridosso del punto di disinnesco, e di una Zona Gialla.



La Zona Rossa è compresa all'interno dei confini di via Giacosa, via Campana, via Morgari, via Madama Cristina, risalendo per corso Raffaello e poi via Donizetti fino a via Chisone e via Sacchi (superando la ferrovia) fino a tornare a via Giacosa.

La Zona Gialla è delimitata invece tra corso Re Umberto fino a via Legnano, quindi corso Sati Uniti e via Berthollet, via Baretti fino a corso Massimo d'Azeglio. Si risale verso via Ormea, quindi via Foscolo, corso Dante e risalendo corso Turati fino a via Magellano e di nuovo corso Re Umberto.





Le due zone saranno chiuse a partire dalle ore 7 fino a termine operazioni (indicativamente ore 17).

Le operazioni di evacuazione dalla Zona Rossa, quella maggiormente a rischio di persone, animali e veicoli inizieranno alle ore 7 con termine alle ore 9. L'invito, per chi può, è di collaborare al massimo e di recarsi da parenti e amici o di lasciare la città. Le persone che non hanno la possibilità di una sistemazione alternativa temporanea, verranno indirizzate e/o accompagnate presso un Centro di accoglienza dove saranno garantiti accoglienza e supporto, assistenza sanitaria, veterinaria e distribuzione pasti, presso i padiglioni 2 e 3 di Lingotto Fiere, in via Nizza 294, raggiungibile sia in modo autonomo, sia usufruendo del servizio navetta GTT recandosi dalle 7 alle 9 presso i seguenti punti di raccolta:

via Madama Cristina fermata DONIZETTI n°787

via Madama Cristina fermata VALPERGA CALUSO n°784

corso Turati fronte c.so Vespucci fermata VESPUCCI N°1110

fermata MARCONI (metropolitana) dalle 7,00 alle ore 8,30

fermata NIZZA (metropolitana) dalle 7,00 alle ore 8,30

In tutta la zona rossa saranno emanate Ordinanze per il divieto di transito e divieto di sosta con rimozione.

Le persone che si trovano nella zona ROSSA dovranno rispettare le seguenti avvertenze:

Solo il personale qualificato CMD (Artificieri), il personale del Posto di Comando Avanzato e quello appositamente autorizzato potrà sostare e operare all’interno della zona rossa;

Tenere chiuse le tapparelle o gli infissi esterni;

le tapparelle o gli infissi esterni; Se non ci sono tapparelle o infissi esterni, ricoprire dall’interno i vetri degli infissi rivolti verso via Nizza con nastro adesivo;

i vetri degli infissi rivolti verso via Nizza con nastro adesivo; I veicoli e altri beni mobili che si trovano all’esterno in caso di esplosione, potrebbero correre il rischio di subire danni;

I residenti che non hanno disponibilità di ricovero coperto per i loro veicoli, potranno parcheggiarli al di fuori dell’area di interesse inibita, presso:

Valentino/Torino Esposizioni (Viale Medaglie d’Oro, Viale Boiardo….).





Le persone che si trovano nella Zona Gialla dovranno:

rimanere nella propria abitazione e o edificio per tutta la durata delle operazioni;

nella propria abitazione e o edificio per tutta la durata delle operazioni; non uscire su balconi e/o terrazzi;

su balconi e/o terrazzi; tenere chiuse le tapparelle o gli infissi esterni;

le tapparelle o gli infissi esterni; se non ci sono tapparelle o infissi esterni, ricoprire dall’interno i vetri degli infissi rivolti verso via Nizza con nastro adesivo;

i vetri degli infissi rivolti verso via Nizza con nastro adesivo; non sostare vicino alle finestre e alle porte dei balconi;

vicino alle finestre e alle porte dei balconi; i veicoli e altri beni mobili che si trovano all’esterno in caso di esplosione, potrebbero correre il rischio di subire danni; in tutta la zona gialla saranno emanate Ordinanze per il divieto di transito e divieto di sosta con rimozione .

. coloro che a causa di estrema necessità dovessero uscire dalle proprie abitazioni, sono invitati a contattare il numero 800444004 per essere autorizzati.

Durante le operazioni i trasporti nella zona Gialla saranno deviati o sospesi e le funzioni religiose o di culto saranno sospese.

Le persone con impedimenti motori che necessitano di supporto per i trasferimenti, possono contattare da venerdì 29 novembre p.v. dalle ore 9,00 alle ore 16,00 il Servizio Passepartout, tel 011 011 28008

Numeri utili

Protezione Civile di Torino 800 444 004

Polizia Municipale Pronto Intervento 011 011 1

Numero Unico Emergenze 112

Luoghi di culto compresi nella Zona Rossa

Chiese Parrocchiali di via Campana 8, via San Secondo 90, via Nizza 56, via Saluzzo 25 bis, via Nizza 47; Centro Asai di via sant’Anselmo 27/E; Centri Islamici di via Nizza 19, via Saluzzo 48, via Baretti 31.



Modifiche anche per i treni

Dalle ore 9.30 alle ore 16.30 di domenica 01 dicembre, la circolazione dei treni nella stazione di Torino Porta Nuova sarà soppressa su ordinanza della Prefettura di Torino.

La soppressione è necessaria per consentire la rimozione dei residui bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale rinvenuti nel territorio del comune di Torino, nelle vicinanze della sede ferroviaria.

L’orario previsto per il termine delle attività potrà essere anticipato o posticipato, in base all’effettivo completamento delle operazioni programmate.

In particolare la circolazione dei treni sarà sospesa tra:

• Torino Porta Nuova e Torino Lingotto.

• Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa.

• Torino Porta Nuova e Collegno.

I viaggiatori possono utilizzare i treni sfm da Torino Lingotto a Torino Porta Susa e servizio con Metropolitana da Collegno e da Torino Porta Susa per Torino Porta Nuova.

I treni da e per Milano saranno attestati a Torino Porta Susa.

➢ I treni da e per Genova/Savona saranno attestati a Torino Lingotto.

➢ I treni da e per Aosta saranno attestati a Chivasso.

➢ I treni #sfm3 da e per Modane/Bardonecchia saranno attestati a Collegno.





Le modifiche per i mezzi pubblici GTT



Per consentire il disinnesco in sicurezza di un ordigno bellico rinvenuto in via Nizza angolo corso Sommeiller, domenica 1° dicembre saranno chiuse al traffico anche altre strade della zona, tra cui corso Turati e via Madama Cristina, con conseguenti variazioni dei percorsi delle linee 4, 9, 16 c.s., 16 c.d., 18 e 67.

Il servizio della metro sarà limitato a Porta Nuova che sarà però raggiungibile da piazza Carducci con i bus della linea 1 che per l'occasione prolungheranno il percorso da via Artom a piazza Carlo Felice.

Limitazione metro e prolungamento percorso linea 1 bus a Porta Nuova dalle 8.30 alle 15.30

Domenica 1° dicembre, la metropolitana svolgerà regolare servizio sull'intera linea Fermi - Lingotto dalle 7.00 (inizio del servizio) alle 8.30 e dalle 15.30 a fine servizio.

Dalle ore 8.30 alle ore 15.30 la metro sarà in servizio tra le stazioni Fermi e Porta Nuova.

Al posto della metro si potranno utilizzare i bus della linea 1 appositamente prolungati da via Artom a Porta Nuova:

da via Artom (capolinea normale) prosegue per via Candiolo, via Guidi, via Onorato Vigliani, via Corradino, via Genova, corso Bramante, corso Massimo d’Azeglio, corso Vittorio Emanuele II, piazza Carlo Felice, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo d’Azeglio, corso Bramante, piazza Carducci, via Nizza, via Onorato Vigliani, via Artom (capolinea).

Variazioni linee di superficie dalle ore 9.00 alle ore 15.00

Linea 4. Direzione strada del Drosso: da corso Vittorio Emanuele II deviata in corso Re Umberto, via Barrili, corso Turati, percorso normale. Direzione Falchera: da corso Unione Sovietica deviata in corso Lepanto, corso Re Umberto, corso stati Uniti, via Sacchi, percorso normale.

Linea 9. Direzione corso Massimo d'Azeglio: da corso Vittorio Emanuele II angolo via Madama Cristina deviata in via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele II (capolinea provvisorio). Direzione piazza Stampalia: da piazza Carlo Emanuele II prosegue per via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Linea 16 c.s. Da corso Einaudi deviata in corso Re Umberto, corso Stati Uniti, via Sacchi, corso Vittorio Emanuele II, corso Cairoli, percorso normale.

Linea 16 c.d. Da corso Vittorio Emanuele II angolo corso Massimo d'Azeglio prosegue per corso Vittorio Emanuele II, via XX Settembre, corso Matteotti, corso Re Umberto, corso Einaudi, percorso normale.

Linea 18. Direzione piazza Sofia: da via Genova deviata in corso Bramante, corso Massimo d'Azeglio, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, percorso normale. Direzione piazzale Caio Mario: da via Accademia Albertina deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo d'Azeglio, corso Bramante, piazza Carducci, percorso normale.

Linea 67. Direzione Torino: da corso Massimo d'Azeglio angolo corso Raffaello prosegue per corso Massimo d'Azeglio, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale. Direzione Moncalieri: da corso Vittorio Emanuele II angolo via Madama Cristina prosegue per corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo d'Azeglio, corso Raffaello, percorso normale.