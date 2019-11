Nichelino, nella giornata mondiale contro l'Aids l'iniziativa "Fallo bene...usa la testa. Progetto Tour Ist"

Oggi, sabato 30 novembre, nella giornata mondiale della lotta all'Aids, nella galleria commerciale de “I Viali” di via Cacciatori 111 a Nichelino, è in programma la manifestazione “Fallo bene...usa la testa – Progetto Tour Ist”.

L'iniziativa, programmata in orario 14–19, prevede uno stand informativo sulle Ist (Infezioni sessualmente trasmissibili) con la presenza di personale sanitario. Saranno distribuiti dei gadget. Sarà anche possibile effettuare gratuitamente, in forma anonima e rapida, all'interno dell'infermeria, il test salivare per l'Hiv. L'iniziativa è a cura del Gruppo Abele e dell'Asl To 5 in collaborazione con l'assessorato alle Politiche giovanili di Nichelino.

“E' importante mantenere alta l'attenzione e la consapevolezza sui rischi provocati delle malattie sessualmente trasmissibili, in particolare dall'Aids, e su come evitarle avendo rapporti sessuali sicuri – spiega l'assessore alle Politiche giovanili Fiodor Verzola – Nonostante il silenzio mediatico degli ultimi anni, l'Aids non è ancora stato debellato e continua a provocare morti in tutto il mondo”.

E' inoltre possibile effettuare test Hiv anonimi e gratuiti presso gli ambulatori dell'Asl To 5 di Nichelino, in via San Francesco d'Assisi 35, di Moncalieri in via Petrarca 22, di Carmagnola in via Padre Baravalle 5, di Chieri in via De Maria 8/g, e all'ospedale Amedeo di Savoia in corso Svizzera 164 a Torino.