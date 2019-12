Rogo Thyssen, la rabbia delle mamme: "Da 12 anni aspettiamo una cappella per i nostri figli"

"In dodici anni non abbiamo ottenuto praticamente nulla, ma non smetteremo di lottare". È questo il grido di dolore lanciato dalla mamma di Giuseppe Demasi, uno dei sette operai morti nel rogo della Thyssen di Torino, in occasione della presentazione della "Settimana della Sicurezza".

Era il 6 dicembre 2007 quando scoppiò un incendio nell'acciaieria, dove persero la vita Demasi, Angelo Laurino, Rocco Marzo, Rosario Rodinò, Bruno Santino, Antonio Schiavone e Roberto Scola. Una tragedia a cui si aggiungono difficoltà giudiziarie - "quattro assassini sono andati in galera: dovevano fare 8 anni, ma ne hanno fatti uno-due. Altri due tedeschi non sono mai andati in carcere: la Germania dovrà dire perché questi criminali sono ancora fuori" - e con il Comune. "Dodici anni fa - ha detto la donna - ci avevano promesso di fare una cappella per i ragazzi, ma ad oggi praticamente nulla è stato fatto. Nessuno regala niente ai nostri figli, hanno pagato con il loro sangue: almeno quello che hanno promesso lo devono mantenere".

A Giuseppe Demasi è stato inoltre intitolato un giardino con una targa commemorativa a Madonna di Campagna, zona dove è cresciuto. La lastra negli scorsi mesi è stata vandalizzata ma, come racconta la madre, lo spazio è abbandonato. "È uno schifo - ha spiegato - i ragazzi vanno a drogarsi, piuttosto cambiate il nome. Dopo 12 anni c'è sempre più dolore e rabbia, io odio tutte le persone che hanno fatto sì che questa cosa succedesse. Io sono ancora viva, ma dentro sono morta" ha concluso.