A Barge i funerali di Andrea Solinas, il 50enne morto nello schianto sulla circonvallazione di Osasco

Si svolgeranno domani, martedì 3 dicembre, a Barge, i funerali di Andrea Solinas, operaio 50enne morto in seguito ad un terribile schianto lungo la strada provinciale 589, “dei Laghi di Avigliana”, a Osasco.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, 29 novembre. Due le auto coinvolte: una Fiat Punto ed una Fiat Tipo. Due i morti: Solinas e un altro uomo, Chiaffredo Culasso, di 82 anni. erano rispettivamente alla guida della “Punto” e della “Tipo”.

L’impatto è stato violentissimo, e le due auto sono finite a decine di metri di distanza l’una dall’altra.

Culasso è morto sul colpo: il medico dell’emergenza sanitaria intervenuto sul posto (insieme ai Vigili del fuoco ed ai Carabinieri) null’altro ha potuto fare se non constatarne il decesso.

Solinas, invece, dopo esser stato estratto dalle lamiere, è stato a lungo rianimato, ma i tentativi posti in essere dai sanitari si sono rivelati vani. Anch’egli è stato dichiarato deceduto senza esser nemmeno trasportato in ospedale. Non si registrano altri feriti.

Solinas lascia i figli Daniele e Sonia, la mamma Ginetta Seu, la sorella Maria Grazia ed il fratello Roberto.

Le esequie si celebreranno nella chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli, in frazione Assarti, a Barge, alle ore 10. Questa sera (lunedì), il Santo Rosario, celebrato alle ore 20.30, sempre nella Parrocchiale di Assarti.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei militari dell'Arma: alla base dello schianto, però, pare esservi un sorpasso.