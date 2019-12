Controlli dei Carabinieri sulle piste da sci del Torinese

Durante il fine settimana i Carabinieri hanno pattugliato le piste da sci del comprensorio Via Lattea, aperte sabato e domenica in formato ridotto per l’inizio della stagione invernale.

Gli uomini dell'Arma hanno fatto 31 gli interventi, perlopiù scontri tra sciatori e accompagnamenti a valle di persone in difficoltà. I militari, inoltre, hanno pattugliato i sentieri più isolati per prevenire che gli escursionisti potessero imbattersi in situazioni pericolose, visto il marcato pericolo slavine.