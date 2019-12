Doppia replica per BLUME alla Lavanderia a Vapore di Collegno

Doppia replica per BLUME di Barbara Altissimo alla Lavanderia a Vapore di Collegno: domani, martedì 3 dicembre, alle ore 10.30 per la rassegna Media Dance per le scuole (ma aperta anche al pubblico) e alle ore 21, considerate le numerose richieste pervenute in seguito al tutto esaurito delle precedenti presentazioni dello spettacolo.

Lo spettacolo, creazione di Barbara Altissimo con la drammaturgia di Emanuela Currao e le musiche originali eseguite dal vivo di Didie Caria, vede in scena tredici giovani under 25 che hanno partecipato al progetto triennale In Verdis (2016-2019) curato dall'Associazione LiberamenteUnico, che ha coinvolto gruppi di giovani provenienti da vissuti sociali e culturali molto diversi, includendo varie situazioni di disabilità ed emarginazione.

Il progetto è stato incentrato sulla parola diversità come aspetto caratterizzante, non ghettizzante ma inteso come valore aggiunto e termine di confronto e di scambio.