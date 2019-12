Tumore del polmone, al San Luigi incontro informativo per pazienti e caregiver

Si terrà a Orbassano giovedì 5 dicembre, alle ore 15, presso l’AOU San Luigi Gonzaga – Aula Pescetti, l’evento informativo organizzato nell’ambito della campagna informativa In famiglia all’improvviso, promossa da Salute Donna Onlus, Salute Uomo Onlus e WALCE – Women Against Lung Cancer in Europe onlus, con il supporto non condizionato di MSD Italia, con l’obiettivo di aiutare pazienti e familiari a comprendere la tipologia di tumore e a condividere con il medico la terapia più appropriata.

Medici, pazienti e caregiver si confronteranno sui momenti chiave dell’esperienza di malattia, ovvero sospetto diagnostico, diagnosi effettiva e tipizzazione, terapia, convivenza con la malattia, diritti del paziente, supporto psicologico.

Fulcro della campagna è la web fiction omonima in dieci puntate tra dramma e commedia realizzata per cambiare la narrativa sul tumore del polmone, malattia che coinvolge tutta la famiglia, raccontando le tappe del nuovo percorso di diagnosi e cura. All’incontro parteciperanno il regista Christian Marazziti (reduce dal successo di “Sconnessi”, miglior opera prima del 2018) e gli attori Fabrizio Nardi e Nico De Rienzo e saranno proiettati alcuni episodi della web fiction.