Domani Open Day OGR Tech

Con i suoi 12.000mq, il nuovo hub OGR Tech powered by Talent Garden, situato nel cuore di Torino all’interno delle Officine Grandi Riparazioni, rappresenta il più grande centro dell’innovazione in Italia.<section class="story__content">

Il 4 Dicembre 2019 si apriranno le porte di OGR Tech per far vivere gli spazi innovativi e far conoscere la community di talenti del digitale e della tecnologia.

Si potranno vivere tutti i momenti della giornata a contatto con le startup, i progetti e i professionisti del settore con lo stile di vita e i ritmi della community. L'Open Day si rivolge a tutti gli amanti del digitale e della tecnologia. L'evento è aperto e gratuito, ma i posti sono limitati. Per iscriversi è necessario registrarsi a questo link: https://bit.ly/2OsxzLP

Agenda della giornata

9:00 - 10:00

Creative Breakfast OGR Tech powered by Talent Garden

Il progetto e l'ambizione dell’hub dedicato all'innovazione.

10:30 - 12:00

Hai proprio un bel sito! Lecture con Andrea Zanchetta, Chief Design Officer di The Connective

A 30 anni dalla nascita del World Wide Web, una lecture aperta alla discussione, scanzonata e (auto)ironica, per cercare di definire cos’è un “bel sito”.

13:00 - 14:00

Lezione di Business English con Coffe'Scool

Coffe'Scool è una realtà torinese che vuole cambiare il modo di insegnare le lingue straniere, rendendo il processo di apprendimento piacevole e divertente.

15:00 - 16:00

Campus Tour

Tour guidato degli spazi organizzato dallo staff OGR Tech powered by Talent Garden.

18:30 - 21:00

Workshop in Growth Hacking Marketing

Paolo dello Vicario, CEO e Founder di ByTek, Elena Capaccioni, Product Ops Manager e Camilla Pecetto, Marketing Manager di Oval Money illustrano il Growth Hacking, il processo di rapida sperimentazione attraverso una serie di canali di marketing per individuare i modi più efficaci per far crescere un business.

