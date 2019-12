Il fumettista giapponese Matsumoto sta bene: il papà di Capitan Harlock torna a casa

Come i veri eroi degli anime giapponesi, Leiji Matusmoto, fumettista e ideatore di Capitan Harlock, alla fine ce l'ha fatta.

Stamattina il maestro è stato dimesso dal reparto di Medicina interna dell'ospedale Molinette e oggi stesso tornerà a casa a Tokyo, in Giappone. Lo scorso 15 novembre Matsumoto, giunto a Torino per celebrare i vent'anni dalla messa in onda del celebre cartone animato, aveva accusato un malore (alterazioni elettrolitiche e polmonite) ed era stato ricoverato in condizioni critiche alle Molinette, per poi essere trasferito nel reparto di Rianimazione 2 diretta dal dottor Roberto Balagna.

Qui è rimasto fino al 20 novembre, quindi il passaggio al reparto di Medicina interna diretto dal professor Veglio. "Il paziente è in buone condizioni di salute e nella giornata odierna tornerà in Giappone con l'aereo", si legge in una nota dell'ospedale. Matsumoto ha voluto ringraziare il personale della Città della Salute per le cure e l'attenzione ricevute durante la degenza.